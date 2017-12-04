Şirince’de 10 liralık park ücretine tepki

Her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Şirince köyünde, Selçuk Belediyesi’nin ücretli otopark uygulaması yerli turistler tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor. Araç başına 10 TL alınan otoparkta zaman zaman vatandaşlarla görevliler karşı karşıya geliyor. "Köy yerinde 10 TL park ücreti mi olur" diyen vatandaşlar, Selçuk Belediyesi’nin bu uygulamaya son vermesini istiyor.

İstanbul’dan İzmir’e gezmeye gelen Erdem Köse adlı vatandaş, “Belediyeler hizmet için vardır. Dağ başında üstelik belediyenin 10 TL gibi bir ücret alması beni son derece üzdü. Belki 10 TL günümüzde yüksek bir meblağ değil ancak Selçuk Belediyesi burada özel otoparklar ile yarışır hale gelmiş. Burası turistik gezilecek bir yer. Sosyal belediyecilik yapmaları gerekir. Sembolik bir ücret alınmasına kimse bir şey demez. Bırakın da insanlar 10 TL ile burada çay kahve içsinler.” diye tepkisini dile getirdi.