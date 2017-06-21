Şirince’de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Makilik alanda çıkan ve yaklaşık bir saat süren çalışma ile kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 dönümlük zeytinlik yandı.

Alınan bilgiye göre; Selçuk - Şirince yolu üzerinde Kartalkaya mevkiinde saat 18.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Torbalı ve Selçuk itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları başlayan yangına ayrıca bir de helikopter müdahale etti. Makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük zeytinlik kül oldu.

Selçuk Emniyet Müdürlüğü ekipleri itfaiye araçlarının rahat çalışabilmesi için Şirince Yeniyol güzergahını bir süre trafiğe kapatırken, yangını haber alan ve olay yerine gelen Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.