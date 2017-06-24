Şirketler Liginde heyecan dorukta

14 Haziran’da başlayan ve 9 şirketin mücadele ettiği Şirketler Basketbol Liginde, bu yıl ilk kez turnuvaya katılan Ata Sağlık Basketbol Takımı, rakibine 92-50 mağlup oldu. Hastane yetkilileri, 12 yıldır süren bir turnuvada yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Sağlıklı bir bireyler yetiştirmemiz için mutlaka düzenli spor yapmalıyız. Sporu ve sporcuları her zaman destekliyoruz. Bu kapsamda kendi içimizden bir basketbol takımı çıkarttık. Amatör ruhla sahaya inen sağlık çalışanlarımız, çok güzel mücadele örnekleri sergiledi. Arkadaşlarımızı tebrik ediyor ve turnuvadaki tüm takımlara başarılar diliyoruz” dedi.