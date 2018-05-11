Şirketlerin verimliliği ve kazancı artırıyor

Ağırlıklı olarak inşaat sektörüyle çalıştıklarını belirten Libertas Kurucusu Bekir Dalay, özellikle üretim süreçlerindeki verimliliği, karlılığı ve kalite seviyesini artırıcı uygulamalar geliştirdiklerini söyledi. Şirketlerle sözleşme öncesi görüşerek ihtiyaç ve talepler tespit ettiklerini ve yeni bir kapsam modeli oluşturduklarını dile getiren Dalay, “Libertas projelerde çeşitli roller alır. Başlıca hizmetlerimizi proje yönetimi, danışmanlık ve gözetim olarak özetleyebilirim. İnşaat firmaları, fabrikalar veya herhangi bir ürün üreten bir işletme, kurumsallaşma ve kalite yönetimi çerçevesinde, ürünlerin kalitesinin geliştirmesi için karar ve sistem geliştirmek zorundadır. Ülkemizde genellikle kararlar alınıyor; fakat alınan bu kararların uygulanmasında zorluk yaşanabiliyor. Bizler biliyoruz ki, sadece sorunların tespiti değil, uygulamanın gerçekleştirilen tespitler dikkate alınarak, sürekli iyileştirilerek yapılaması önem taşıyor. Burada uygulama süreçlerinde kararlılık ve özveri ile yerimizi alıyoruz” diye konuştu.

“Detaylı analizler yapıyoruz”

Proje yönetimi konusunda; proje koordinasyonu, risk analizi, uygun malzeme temini, yapım yöntemi, saha kontrol ve kalite kontrol gibi süreçleri iyileştirerek, firma yönetimleriyle birlikte verimliliği artırıcı kararlar aldıklarını kaydeden Bekir Dalay, bu süreçlerde çok kapsamlı ve detaylı olarak birçok analiz yaptıklarını ifade etti. Dalay şöyle devam etti: “İş sahibinin güçlü ve kendisi için risk oluşturabilecek yönlerini tanımlayarak, giderilmesi gereken ihtiyaçları ve iyileştirilmesi mümkün olan yönleri üzerinde yoğunlaşıyoruz. ‘Nasıl daha çok kazandırabiliriz? Nasıl daha faydalı olabiliriz?’ diye çalışıyoruz. Yapılan bir işin, geri dönülemez bir hatadan ötürü, tekrar yıkılıp yapılması, maliyeti 2,5 katına çıkarıyor. Bunun için hazırladığımız analizlere göre, iş sahibinin onayıyla, bir kapsam modeli hazırlıyoruz. Sahadaki kontrolü arttırarak, yönetimi zaten iyi yapılan konulara müdahale etmiyoruz. Projenin büyüklüğüne göre 75 kişiye kadar uzanan bir uzman kadrosuyla çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. İnşaat, mimari, mekanik, elektrik, elektronik gibi farklı disiplinlerde, uzman kadrolarla iş sahiplerine çözüm ortaklığı sunuyoruz.”

Objektif değerlendirme süreçleri

Günümüzde birçok firmanın kalite kontrol konusunda kendi bünyesinde çözüm üretmeye çalıştığına dikkat çeken Libertas Kurucusu Bekir Dalay, bu konuda objektif değerlendirme yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

“Firmalar işletme körlüğü dediğimiz etken nedeniyle kendi hatalarını göremiyorlar” diyen Dalay, şunları söyledi: “Burada dışarıdan objektif bir değerlendirme yapma ihtiyacı doğuyor. Biz bu noktada devreye giriyoruz. Çözüm odaklı ve objektif yaklaşımlarla hizmet üretiyoruz. Danışmanlık konusunda da bir işveren bakışıyla geçmişten edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimiyle, fikir ve yol haritası çizme konusunda hizmet veriyoruz. Her zaman nasıl daha iyi, daha kısa sürede ve daha uygun bir maliyetle üretim yapılır? sorularının yanıtını arıyoruz.”

“Büyük potansiyel var”

Proje yönetimi, danışmanlık ve gözetim sektörlerinde iş dünyasının büyük potansiyel taşıdığını vurgulayan Dalay, “Sektör çok büyük, çünkü iş dünyası verimlilik ve kalite yönetiminin önemi konusunda halen yeterince fikir sahibi değil. İş hacmi büyüdükçe bize olan ihtiyaç da artıyor. Kısacası makro ölçekte verdiğimiz hizmetlerin karşılığı biliniyor fakat mikro ölçekte de büyük bir potansiyel pazar var. Yurtdışına da geçtiğimiz dönemlerde hizmet verdik, vermeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.