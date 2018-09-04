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04 Eylül 2018 16:46

Sivas Kongresi’nin 99. yılı Aliağa’da kutlandı

Aliağa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasında önemli yapı taşlarından biri olan Sivas Kongresi’nin 99.

Sivas Kongresi’nin 99. yılı Aliağa’da kutlandı

04 Eylül 2018 16:46

yıl dönümünü Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan bir törenle kutladı.


Aliağa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Sivas Kongresi’nin 99. yıl dönümünü unutmadı. Dernek, bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı’nda bir tören düzenledi. Dernek üyeleri saygı duruşunda bulunup anıta çelenk koydu. Aliağa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamit Çelik, "’Vatan bir bütündür parçalanamaz’ diyen Mustafa Kemal Atatürk, 108 gün Sivas’ta kalarak en son 4 Eylül 1919’da Türkiye’nin değişik yerlerinden temsilcileri Sivas’a davet ederek Cumhuriyet’i kuruluş temellerini atmıştır. Bizler Sivaslı olarak Türk Milleti olarak bu günleri yaşatmak bizim görevimizdir. Elimizden geldiği kadar bu günleri yaşatmaya çalışacağız" dedi.


Anma törenine Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri ve birçok Sivaslı katılım gösterdi.




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