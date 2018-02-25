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25 Şubat 2018 13:53

Şizofren hastası anne ve babasını öldürdü

İzmir’in Narlıdere ilçesinde, şizofren hastası olduğu iddia edilen bir kişi, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü.

Şizofren hastası anne ve babasını öldürdü

25 Şubat 2018 13:53


Olay, Huzur Mahallesi Mandalinli Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, saat 11.00 sıralarında bir daireden çığlık sesleri geldiğini duyan vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine söz konusu daireye gelen ekipler, içeriye girdiklerinde emekli öğretmen Tahsin Çopur(82) ve eşi emekli bankacı Tuna Çopur’u(70) kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine, gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tahsin ve Tuna Çopur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası, Cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, şizofren olduğu iddia edilen Deniz Çopur’un(45) henüz belirlenemeyen bir nedenle anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi. Çopur çiftinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayrıca, yapılan teknik araştırmada, Çopur ailesinin Ankara’da yaşadığı arada sırada İzmir’e geldikleri ve Deniz Çopur’un Ankara’da şizofreni tedavisi gördüğü öğrenildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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