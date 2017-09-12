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12 Eylül 2017 21:00

Şizofreni hastası genç kıza tecavüz davasına devam edildi

İZMİR (İHA) – İzmir’in Çiğli ilçesinde şizofreni hastası genç kıza tecavüz ettiklerin ve para karşılığı başka erkeklere sattıkları iddia 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Şizofreni hastası genç kıza tecavüz davasına devam edildi

12 Eylül 2017 21:00


Karşıyaka Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar A.K. (54), T.S. (30), sanık sanıkların avukatları, mağdur kadın A.A.’nın avukatı Sibel Önder, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Duruşma savcısı geçen celse verdiği mütalaasında, sanıklar A.K. ve T.S. hakkında ’Çocuğa cinsel istismar’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ’Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak’ suçundan 12 şer yıl hapis cezası talep etmişti. Savcı mütalaasını tekrarladı. Sanık T.C.’nin yeni avukatlığını alan Rasih Feridun Sencer, "Vekaletnamimizi gelecek celse vereceğiz, son savunma için ek süre talep ediyoruz" dedi.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli, savcının mütalaasına katıldıklarını, sanıkların indirim almadan cezalandırılmasını talep etti. Ailenin avukatı Sibel Önder de sanıkların cezalandırılmasını, tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının vekaletinin gelecek celseye kadar çıkarılıp son savunması için ek süre verilmesine, sanıkların tutukluluk haline devam edilmesine karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Duruşma sonrası, Kadın Cinayetleri Platformu üyeleri ve mağdurun avukatı Sibel Önder basın açıklaması yaptı.




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