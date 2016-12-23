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23 Aralık 2016 00:12

Soba zehirlenmesinden bir kişi öldü

Soba zehirlenmesinden bir kişi öldü

23 Aralık 2016 00:12

Tire’de sobadaki kömürden zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.
Tire’de sobayı yakıp, uykuya dalan yaşlı çift, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ketenci Mahallesi 2. Tekir Sokak No:7 adresindeki müstakil evde yaşayan 83 yaşındaki Sabit Şender ve eşi Emine Şender (75) iddiaya göre akşam saatlerinde evlerindeki sobayı yaktılar. Bir sakatlanmadan dolayı bir süredir yatalak olan Sabit Şender ve eşi Emine Şender bir süre sonra uykuya daldılar.
Çiftin 3 çocuğundan en büyüğü olan ve şehir dışında yaşayan Naci Sarp, ev telefonundan ailesini defalarca aramasına rağmen yanıt alamadı. Bunun üzerine Tire’de yaşayan küçük kardeşi Hakkı Sarp’ı aradı ve eve gidip anne ve babasını kontrol etmesini istedi. Derhal eve ulaşan Hakkı Sarp eve geldiğinde acı manzarayla karşılaştı.
Hemen durumu 112’ye bildirdi. 112 ekipleri kısa süre içinde olay yerine intikal etti. Emine Şender, yarı baygın halde bulunurken, Sabit Şender için yapılacak bir şey kalmamıştı. Talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis ve savcı, eve gelerek inceleme yaptı. Gazdan etkilenen Emine Şender ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Sabit Şender’in cenazesi ön otopsi için Tire Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.



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