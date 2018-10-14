SODEM ödülleri sahiplerini buldu

CHP'li belediyelerin başarılı projelerinin ödüllendirildiği törende, belediye başkanları ödüllerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden aldı.

SODEM ödül törenine Çankaya Belediyesi ev sahipliği yaptı. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleşen törende, belediye başkanları ödüllerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden aldı. Törenin açılış konuşmasını yapan SODEM Yönetim Kurulu üyesi ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yerel Yönetim Ödülleri'ne ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirtti. SODEM yönetim kurulunda bulunanların etik nedenlerle aday olmadığını ifade eden Taşdelen, “Seçici kurul üyelerimiz çok titiz çalıştılar. Ödül alan tüm belediyeleri kutluyorum” dedi.

"Sosyal demokrat kimliğine sahip olmak bir gurur vesilesidir"

SODEM Yönetim Kurulu Başkanı ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: "İnsanoğlunun yeryüzünde refahını artıran, yaşam kalitesini yükselten, eğitim, sosyal haklar, sosyal güvenceler ve sendikal haklar gibi alanlarda elde edilen tüm tarihsel kazanımlar, eşitlik, adalet, özgürlük alanlarında aşılan tüm merhaleler sosyal demokrasi mücadelesinin zaferleridir. Bu bakımdan sosyal demokrat kimliğe ve onun erdemlerine sahip olmak bir gurur vesilesidir."

"Sosyal demokrasi Türkiye'nin panzehiri olacak"

Sosyal demokrasinin derin ve köklü bir kriz içinde olduğunun iddia edildiğini söyleyen Soyer, "Halbuki mesele sosyal demokrasinin krizi değil, sosyal demokrasinin doğru siyasi yöntem ve araçlarla kitlelere yeterince aktarılamamasıdır. Bunu aşmak ve başarmak zorundayız. Bu nedenle, yerelde kent hakkı kavramıyla işe başlayıp katılımcılığı, şeffaflığı, hesap verilebilirliği mümkün kılan, kentin ortak akılla yönetildiği ve geride hiç kimsenin bırakılmadığı bir yerel yönetim anlayışını hekim kılmalıyız. Habitat III Zirvesi'nde kabul edilen Yeni Kentsel Gündemi sosyal demokrat dünya görüşü çerçevesinde yorumlamak, yerel pratiklerle geliştirmek, bizler için en ilerici ve doğru hedefler olup Türkiye'nin panzehiri olacaktır" diye konuştu.

"Bayrağı tüm Türkiye'ye taşımalıyız"

Sosyal demokrasinin bugünü anlayıp değiştirmek için en güçlü rehber ve yeni keşiflere de müsait eşsiz bir pusula olduğunu kaydeden Soyer, şöyle devam etti: "Öte yandan dünya yeni bir dönüşümün eşiğinde. Nesnelerin interneti temelinde endüstri 4.0 ve blockchain teknolojisi iktisadi örgütlenmeden bürokratik düzene kadar her şeyi köklü bir biçimde değiştirecektir. İşte bu değişimi Sosyal Demokrasi 4.0'ı yakalamak için yeni dijital teknolojilerine daha şeffaf, katılımcı, demokratik yönetim modellerinin vizyonuyla yeni siyasi mekanizmalar ve kurumlar oluşturmak zorundayız. Sosyal demokrasi davasını ve bayrağını Türkiye'nin tüm kentlerine taşıma yolculuğunda zihnimiz, yüreğimiz ve yolumuz açık olsun."

Projeler başlıklar halinde değerlendirildi

SODEM Yerel Yönetim Ödülleri kapsamında belediye projeleri "Kentsel Gelişim", "Sosyal Projeler ve İstihdam", "Çevre, Sağlık, Sokak Hayvanları", "Kültür-Sanat, Turizm, “Bilim-Tarih", "Tarım", "Demokratik Katılım ve Yönetişim", "Çocuk, Eğitim, Gençlik ve Spor" başlıkları altında değerlendirildi. Yarışmaya, SODEM Üyesi CHP'li belediyeler en fazla 5'er proje ile başvurdu. Projeler Ateş İlyas Başsoy, Cem Seymen, Ercan Karakaş, Dr. Erdal Atabek, Faruk Göksu, Fikret Toksöz, Doç. Dr. Gökhan Günaydın, İbrahim Betil, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Doç. Dr. Koray Çalışkan, Prof. Dr. Korel Göymen, Prof. Dr. Mehmet Rıfkı Aktekin, Melda Onur, Prof. Dr. Murat Barkan, Kadri Gürsel, Pınar Türenç, Rıdvan Budak, Selami Öztürk, Seyit Torun, Sunay Akın ve Şafak Pavey'in yer aldığı seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Ödül alan belediyeler

96 belediyenin 340 projeyle başvurduğu “Yerel Yönetim Ödülleri” töreninde ödül alan belediyeler ve kategorileri ise şöyle:

Tarım Ödül Kategorisi: Aydın Çanakkale, Odunpazarı.

Sanat Kültür Kategorisi: Eskişehir, Burdur, Çaycuma, Kartal, Karşıyaka

Sosyal Projeler Kategorisi: Tekirdağ, Balçova, Manavgat, Şişli, Samandağ, Avanos.

Tarih Kategorisi: Mudanya, Beydağ.

Demokratik Katılım ve Yönetişim Kategorisi: Kadıköy.

Kentsel Gelişim Kategorisi: Kırklareli, Avcılar, Beylikdüzü.

Çevre Kategorisi: Muğla, Yalova, Bozcaada, Konyaaltı.

Sağlık Kategorisi: Döşemealtı, Kepez.

Turizm Kategorisi: Didim, Kuşadası, Merzifon, Mengen.

Çocuk Kategorisi: Ayvalık, Süleymanpaşa.

Eğitim Gençlik ve Spor Kategorisi: Buca, Yenişehir, Maltepe.

Özel Teşvik Ödülü: Gümüşhacıköy, Bozkurt, Çat, Pülümür, Kaynarca, Küçükkuyu, Ulalar, Kaytazdere.