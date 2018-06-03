Şoföre cezayı şoförler kesti

Minibüsteki yaşlı çifti paralarının çıkışmaması üzerine araçtan indirmeye çalışan şoförü, araçtaki bir başka yolcu plakasıyla birlikte şikayet etti. Olaya duyarsız kalmayan Urla Şoförler ve Otomobilciler Odası yöneticileri aracı üç gün kapattı, şoförü de 15 gün çalışmaktan men etti.

Olay Urla’ya İzmir’den yolcu taşıyan bir minibüste yaşandı. Zeytinalanı mevkiinden minibüse binen yaşlı çiftin paraları çıkışmadı. Bunun üzerine şoför diğer yolcuların parayı tamamlama talebine karşın yaşlı çifti araçtan indirmeye çalıştı. Yaşlı kadın ayakta iken ani bir frenle minibüsü durduran şoför, oruçlu olduğu da anlaşılan kadının düşmesine neden oldu. Şoför daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yerini bir başkasına devretti ve yolculuğu sigara içerek tamamladı. şoförü, araçtaki bir başka yolcu plakasıyla birlikte şikayet etti. Olaya duyarsız kalmayan Urla Şoförler ve Otomobilciler Odası yöneticileri aracı üç gün kapattı, şoförü de 15 gün çalışmaktan men etti. Oda başkanı Günay Öz yaşlı çifti bulup şoföre özür dileyeceklerini de açıkladı. Yaşananların esnaf örf ve adetleriyle bağdaşmadığını kaydeden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu da konuyu birliğin disiplin kuruluna intikal ettirdiklerini söyledi.

"Özür dileteceğiz"

Yaşananların son derece üzücü olduğunu dile getiren Öz, "Böyle ağır bir ceza ile herkese bir mesaj vermek istedik. Bu da yetmez. Şoför arkadaşımızı yaşlı çifte götürüp özür dileteceğiz. Zaten kendisi de pişman. Bu tür olayların tekrar etmemesi için gerekeni yapacağız" diye konuştu. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ile İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu’ya da konu hakkında bilgi verdiklerini kaydeden Öz, "Odamız ve taşıma kooperatifimiz Urla güzergahında ulaşım yapan tüm arkadaşlarımıza kefildir. Araçlarımızda psiko teknik analizden geçen, sabıkası bulunmayan, eğitim almış şoförlerimiz çalışıyor. Yolcuların güvenliği, konforlu seyahati ve rahatı bizim için çok önemli. Tabii ki her yerde böyle yanlışlıklar yaşanabilir ancak lazım geleni vakit geçirmeden yaparak hatamızı telafi etmeye çalışıyoruz. Böyle bir olayın tekrarına müsaade edemeyiz. Yolcularımız gönül rahatlığı içinde araçlarımızdan yararlanabilirler" dedi.

Mutlu’dan sert tepki

Konuyu birliğin disiplin kuruluna havale edeceklerini açıklayan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise, "Yaşananlar kabul edilemez. Esnaf sanatkarlar sevgisi, hoşgörüsü, müşteriye saygısıyla bilinen bir camiadır. Bu yüzyıllardır böyledir. Ahilik geleneklerimiz tüketici memnuniyetini, güleryüzü, saygıyı ilke edinmemizi emreder. Bu vasıflarıyla esnaf sanatkarlar Türk toplumunun birleştirici unsuru, güvenilir insanları olmuşlardır. Yapılan hareket son derece yanlıştır, böylesine elit bir camianın yöneticileri olarak gerekeni yapıyoruz. Bu münferit durumun tüm esnaf camiasına mal edilmesine müsaade edemeyiz" açıklamasını yaptı.