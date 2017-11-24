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24 Kasım 2017 13:58

Şoförlerden öğretmeni gibi bildikleri Özgizler’in mezarına ziyaret

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Kurucu Başkanı olan ve İzmirli şoförlerin öğretmeni olarak kabul edilen Seyfi Özgizler, 24 Kasım Öğretmenler Gününde mezarı başında anıldı.

Şoförlerden öğretmeni gibi bildikleri Özgizler’in mezarına ziyaret

24 Kasım 2017 13:58

Öğretmenler Günü nedeniyle bu ziyareti yaptıklarını ifade eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Adayı Mustafa Pala ve taksici esnaflar, Özgizler’in mezarına çiçek bıraktı.


İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Mustafa Pala ve taksi esnafları, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, İzmirli şoförlerin öğretmeni olarak kabul edilen ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Kurucu Başkanı olan Seyfi Özgizler’i mezarı başında andı. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, Mustafa Pala ve taksici esnaflar Özgizler’i mezarını karanfillerle donattı.


İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına adaylığını açıklayan Mustafa Pala, Çeşmealtı Kampının onun isteği gibi oda malı olarak kalacağını, tüm esnafın birlikte tatil yapacağı bir adres olacağı sözünü verdi. Pala, Ulu önder Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı. Pala, "Sen rahat uyu. Emanetlerinin bekçisiyiz. Senin büyük emeklerle taksici esnafımıza kazandırdığın Çeşmealtı Kampı ve odamızın bütün gayrimenkulleri senin bize emanetindir. Gelecek nesil şoför arkadaşlarımıza emanetlerini teslim edeceğimizden şüphen olmasın. Kutsal mesleğimizin gelişmesi ve kazanımlar için kurmuş olduğun meslek odamız esnafımıza önemli bir değer ve güç kattı. Aziz anın önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhun şad olsun" dedi.




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