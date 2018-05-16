Şoförlere “iftar” uyarısı

Sürücülerin trafik kurallarına uyarak araç kullanmalarının hem kendileri hem de diğer sürücüler açısından hayati önem taşıdığına vurgulayan Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, “Ramazan’da oruç nedeniyle çoğu insanda kan şekeri düşüyor. Açlık, susuzluk ve yorgunluğa bağlı olarak reflekslerin yavaşlaması ve dikkat dağılmasına karşı sürücülerin her zamankinden fazla dikkatli, sabırlı ve duyarlı olması gerekmektedir. Sürücülerimizin iftara yetişmek için acele etmemeleri, kendi canlarını ve trafik güvenliğini tehlikeye atmamaları gerekmektedir. En basit görülen bir trafik kuralı ihlali dahi, telafisi mümkün olmayan ağır sonuçlara neden olabilir. Ramazan ayı boyunca trafik kazalarından dolayı üzücü haber almamak için acele etmeden, trafik kurallarına uyarak ve daha dikkatli şekilde araç kullanmaya özen gösterilmelidir. Aceleci olan sürücüler hem kendilerini hem de trafik güvenliğini tehlikeye düşürmektedirler” dedi.

“Bu mübarek ayda sürücüler birbirlerine karşı daha hoşgörülü ve saygılı olmalıdır” diyen Başkan Yiyitalp, “Aksi halde beklenmedik, can yakan kazaların olması kaçınılmazdır. Tüm sürücülerin, diğer yol kullanıcılarına hoş görülü ve sabırlı davranarak, kazasız bir Ramazan geçirmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.