Sofra Sırları’na yoğun ilgi

Türkiye’de bağımsız sinema yapan yönetmenler ve filmleri İzmirlilerle buluşturan ‘Bağımsız Türkiye Sineması İzmir Buluşmaları’ etkinliği her hafta çarşamba akşamı büyük ilgi görüyor. Son olarak yönetmenliğini Ümit Ünal’ın yaptığı, ünlü oyuncular Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy ile Elit Andaç Çam’ın oynadığı ’Sofra Sırları’ sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonunu ve fuayesini hınca hınç dolduran İzmirliler, filmin ardından yönetmen Ümit Ünal ile sohbet etme imkanı da buldu.

Saat 19.00’da başlayan film, 101 dakika sürdü. Ekim 2017 yılı yapımı filmde; hayatını kocası ve eşine adamış Neslihan’ın çevresinde gelişiyor olaylar gizemli ve komik şekilde ele alınıyor. Keyifli geçen gösterimin ardından filmin senarist ve yönetmeni Ümit Ünal, seyircilerle bir araya geldi. Seyirciler filmin konusundan çekim tekniklerine, dekordan oyuncularla ilgili merak ettikleri konulara kadar ne varsa sordu. Filme olan büyük ilgiden oldukça mutlu olan Ünal, tüm sorulara içtenlikle yanıt verdi. Film gösterime girdiğinden bu yana İzmir dahil olmak üzere üç farklı kentte seyirciyle söyleşi yaptığını dile getiren Ümit Ünal, ’Türkiye’de kadın olmak zordur’ ana fikrinden yola çıkarak senaryoyu yazdığını söyledi. Ünal, “İlk yazdığım senaryodan bu yana ikili ilişkiler de dahil olmak üzere insanların birbirine yaptığı haksızlıklar isyanım var. Bu filmde de Neslihan (Demet Evgar) gibi yaşayan kadınlar var. Hayatı bir rutin içinde geçen. Onların hayatına bir isyan diyebilirim. Bu filmin mesajı o” dedi.

Bağımsız Türkiye Sineması İzmir Buluşmaları etkinliği ile Türkiye’de bağımsız sinema yapan yönetmenler ve filmleri mayıs ayına kadar her ay İzmirli sinemaseverlerle buluşacak. Yurt içi ve yurt dışında başarılarıyla adından söz ettiren; ancak dağıtım sorunları yaşayan bağımsız Türk filmleri Konak Belediyesinin başlattığı ‘Bağımsız Türkiye Sineması İzmir Buluşmaları’ adlı etkinlikle sinemaseverlerin ilgisine sunuluyor.