Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 10:53

Sofra Sırları’na yoğun ilgi

İzmir’in Konak ilçesinde, ‘Bağımsız Türkiye Sineması İzmir Buluşmaları’ yeni sezonda da sinemaseverle buluşmaya devam ediyor.

Sofra Sırları’na yoğun ilgi

23 Kasım 2017 10:53


Türkiye’de bağımsız sinema yapan yönetmenler ve filmleri İzmirlilerle buluşturan ‘Bağımsız Türkiye Sineması İzmir Buluşmaları’ etkinliği her hafta çarşamba akşamı büyük ilgi görüyor. Son olarak yönetmenliğini Ümit Ünal’ın yaptığı, ünlü oyuncular Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy ile Elit Andaç Çam’ın oynadığı ’Sofra Sırları’ sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonunu ve fuayesini hınca hınç dolduran İzmirliler, filmin ardından yönetmen Ümit Ünal ile sohbet etme imkanı da buldu.


Saat 19.00’da başlayan film, 101 dakika sürdü. Ekim 2017 yılı yapımı filmde; hayatını kocası ve eşine adamış Neslihan’ın çevresinde gelişiyor olaylar gizemli ve komik şekilde ele alınıyor. Keyifli geçen gösterimin ardından filmin senarist ve yönetmeni Ümit Ünal, seyircilerle bir araya geldi. Seyirciler filmin konusundan çekim tekniklerine, dekordan oyuncularla ilgili merak ettikleri konulara kadar ne varsa sordu. Filme olan büyük ilgiden oldukça mutlu olan Ünal, tüm sorulara içtenlikle yanıt verdi. Film gösterime girdiğinden bu yana İzmir dahil olmak üzere üç farklı kentte seyirciyle söyleşi yaptığını dile getiren Ümit Ünal, ’Türkiye’de kadın olmak zordur’ ana fikrinden yola çıkarak senaryoyu yazdığını söyledi. Ünal, “İlk yazdığım senaryodan bu yana ikili ilişkiler de dahil olmak üzere insanların birbirine yaptığı haksızlıklar isyanım var. Bu filmde de Neslihan (Demet Evgar) gibi yaşayan kadınlar var. Hayatı bir rutin içinde geçen. Onların hayatına bir isyan diyebilirim. Bu filmin mesajı o” dedi.


Bağımsız Türkiye Sineması İzmir Buluşmaları etkinliği ile Türkiye’de bağımsız sinema yapan yönetmenler ve filmleri mayıs ayına kadar her ay İzmirli sinemaseverlerle buluşacak. Yurt içi ve yurt dışında başarılarıyla adından söz ettiren; ancak dağıtım sorunları yaşayan bağımsız Türk filmleri Konak Belediyesinin başlattığı ‘Bağımsız Türkiye Sineması İzmir Buluşmaları’ adlı etkinlikle sinemaseverlerin ilgisine sunuluyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
18
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç