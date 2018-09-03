Sokak hayvanları ’Can Yoldaşım’ şenliğine yoğun ilgi

İki gün süren etkinliğin ilk gününde hayvan hakları başlığıyla çalıştay düzenlenirken, ikinci gündeki etkinliğe ise Türkiye’nin dört bir tarafından hayvansever katıldı.

’Sakin Şehir’ Seferihisar ilçesi, hayvan hakları konusunda duyarlılığı arttırma hedefiyle "Can Yoldaşım" isimli bir şenliğe ev sahipliği yaptı. Şenlik iki gün gerçekleştirilirken, ilk gün hayvan hakları altın bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda akademisyen ve uzmanlar, beş ayrı çalışma masası kurdu ve sorunlar masaya yatırıldı.

Sığacık’ta devam eden etkinliğe de, Türkiye’nin dört bir yanından hayvanseverler katıldı. Gün boyu açık olan stantlarda ücretsiz mama dağıtımı yapıldı ve Seferihisar İsmet Sungurbey Sokak Hayvanları Yuvası’nda yaşamlarını sürdüren hayvanlar sahiplendirildi. Ayrıca etkinlikte; pozitif köpek eğitimi gösterisi, Seferihisar Çocuk Belediyesi etkinlikleri, Seferihisar Belediyesi Tiyatro Topluluğu gösterileri, Grup Abdera ve Evren Türeci konserleri gerçekleştirilirken, Uluslararası Suluboya Derneği tüm gün atölye çalışmaları yaptı ve koç köpekler tarafından yapılan gösteri etkinliğe renk kattı.

"Bırakacağınız bir hayat deneyimi olacak"

Etkinlikte konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İnsanlık tarihinde ’kölelik’ diye bir dönem yaşandı; yani insanların köle olarak çalıştırıldığı, bugün yüz karası olarak hatırladığımız bir dönem. On milyonlarca tavuğun, sığırın, koyunun, keçinin hangi koşullar altında büyütüldüğünü, köleleştirildiğini, hapsedildiğini biliyoruz. Bu nedenle gelecek kuşaklar da bu dönemi utanç dönemi olarak anlatacaklar; çünkü doğanın bir parçası olan bu canlılara, büyük eziyet ve işkenceler etmişler diyecekler. Bu devir böyle anılacak. Kimler böyle anılmayacak biliyor musunuz? İşte bugün burada olan, bu etkinliği yapmak için büyük çaba gösteren Fevziye Hanım, Nesri Hanım, onların çalışma arkadaşları, gönüllüler yani sizler, hayvan hakları nedeniyle verdiğiniz bu mücadelenizle böyle anılmayacaksınız. Bu sizler torunlarınıza bir gurur vesikası olarak sunacağız, bırakacağınız bir hayat deneyimi olacak" dedi.

Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) Başkanı Fevziye Özkan da, şöyle konuştu:

"Böyle bir farkındalık oluşturacak etkinliğin ilçemizden başlamış olması nedeniyle çok mutluyum, gururluyum. Uzaklardan gelen konuklarımız oldu; ilgi çok güzel böylelikle ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anladık. Hep söylüyoruz; hayvanları sevelim, koruyalım, şiddet uygulamayalım, mama-bir kap su verelim diyoruz; ama yeterli olmuyor. Bunu bugün bir şölenle anlatıyor olmamız umarım farkındalık oluşturacak. İnşallah, Türkiye’ye buradan örnek oluruz. Bu şenliği birlikte yapmamız konusunda desteğini hiç esirgemeyen, bizi inanılmaz destekleyen güzel yürekli Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyorum.

Etkinlikte ayrıca; Hayvanlara Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık, Prof. Veteriner Hekim, Uzman Psikolog Tamer Dodurka ve Seferihisar Kent Konseyi Başkanı Ekrem Gün birer konuşma gerçekleştirdi.