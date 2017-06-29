Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 11:53

Sokak hayvanlarına ’sıcak’ önlemi

Kavurucu yaz sıcakları insanlar kadar sokaklardaki hayvanları da etkilerken, Buca Belediyesi, ilçedeki beslenme odaklarının sayısını 60’a çıkardı.

Sokak hayvanlarına ’sıcak’ önlemi

29 Haziran 2017 11:53


Buca ilçesinde, sokak hayvanlarının doğumdan ölüme kadar yaşamlarının tüm evrelerinde bakım ve tedavi hizmetlerini yerine getirmek için faaliyete geçirilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına büyük destek oluyor. Hava sıcaklarının artmasıyla büyük bir mesai harcayan Buca Belediyesine bağlı merkez, ilçe genelindeki beslenme odağı sayısını da artırdı. Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşılamak için ilçenin 60 farklı bölgesine beslenme odakları kurulurken, orta refüj ve parklara monte edilen beslenme odaklarının içerisinde 2 adet mama ve bir adet de su kabı yer alıyor. Beslenme odaklarının mama ve su takviyesi de veteriner işleri ekipleri tarafından da düzenli olarak yapılıyor.


Kırsal alanda yaşayan hayvanlar içinde 20 adet beslenme odağı yerleştiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, huzur evi, fabrikalar, BEGOS gibi yerlerden aldığı yemek artıklarıyla da ilçenin ormanlık alanları ve olduruk mevkiinde de hayvanlara gıda ve su desteği sağlıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:34
  • Güneş :05:44
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!