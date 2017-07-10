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10 Temmuz 2017 09:52

Sokak hayvanlarını sıcakta susuz bırakmıyorlar

Konak Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanları sıcak yaz günlerinde de ihmal etmeyerek parklarda yer alan su kaplarını sürekli yeniliyor ve su dolumlarını gerçekleştiriyor.

Sokak hayvanlarını sıcakta susuz bırakmıyorlar

10 Temmuz 2017 09:52


Konak ilçe sınırları içerisinde 184 park ve yeşil alan bulunan Konak Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü işbirliğinde sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba gösteriyor. Belediye ekipleri, parklara monte edilen mama ve su kapları her gün park görevlilerince temizlenerek, dolduruluyor. Kavurucu yaz sıcaklarının hakim olduğu şu günlerde görevliler kapları her gün birkaç defa doldurarak, hayvanların susuz kalmalarının önüne geçiyor. Duyarlı vatandaşlar da, belediye ekiplerine bu konuda destek vererek, sokakta yaşayan kedi ve köpekleri aç ve susuz bırakmıyor.


Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, sokak hayvanlarının sıcak yaz günlerinde mağdur olmamaları için gereken özeni gösterdiklerini, Veteriner İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün belirlenen parklara otomatik suluk ve mama kaplarını yerleştirdiğini söyledi. Bu sayede hayvanların yazın susuz kalmalarının önüne geçildiğini belirten Pekdaş, “Tüm canlıların yaşama hakkı var ve yerel yönetimler olarak bizler hemşehrilerimiz kadar can dostlarımızın da iyi bir yaşam sürmesi için çalışmalar yapıyoruz. Ekiplerimiz onların yazın sıcak havada susuz kalmalarını sağlamak için yoğun bir çaba gösteriyor. Duyarlı hemşehrilerimiz de bu çalışmalarımızda bizlere destek veriyor. Sokakta yaşayan can dostlarımıza el birliği ile sahip çıkıyoruz” dedi.




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