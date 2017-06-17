Sokak kedileri ve köpekleri yeni yuvaya kavuşuyor

Kültürpark’ta düzenlenen "sahiplendirme" etkinlikleri her yaştan hayvanseverin büyük ilgisini çekiyor.

Kültürpark, hem sokak hayvanları hem de hayvanseverler için heyecanlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Seyrek ve Işıkkent’teki barınaklarda tedavi ettiği kedi ve köpekler, düzenlenen "sahiplendirme" etkinliği ile sıcak birer yuvaya kavuştu. HAYTAP - Hayvan Hakları Federasyonu ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin de katıldığı etkinlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanları için yapılan hizmetler ile genel bilgilendirmeler de yapıldı. Hayvanseverleri ilgi ve yuva bekleyen hayvanlarla bir araya getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür programların yaz döneminde tekrarlanacağını söyledi.

İzmir HAYTAP Temsilcisi Esin Önder, kedi ve köpeklerin pet shoplardan ya da çiftliklerden alınmasına karşı olduklarını, bunun yerine barınaklardaki hayvanların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Önder, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurmuş olduğu barınakların çok güzel olduğunu ve bir çok hayvana ev sahipliği yaptığını de hatırlattı.

Hayvanseverlerden yoğun ilgi

İki kediyi sahiplenen Eda Dilara Yıldızlar, “Havanın sıcak olmasına rağmen katılım çok güzeldi. Barınaklardaki yaşama dikkat çekilmesi ve farkındalık yaratılması çok güzel bir etkinlik. Bunun için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Evde çok köpeğim vardı ama kedim yoktu; burada iki kedi sahiplendim çok mutluyum şu an” diyerek duygularını paylaştı.Etkinliğe katılan başka bir hayvansever Fatma Şimşek, “Biz hayvanseverler olarak böyle bir etkinlik olduğu için mutlu oluyoruz ve elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Benimde evimde birçok kedim var dışarıdaki hayvanları da elimden geldiği kadar beslemeye çalışıyorum. İzmir’de barınak konusunda çok şanslıyız biz. Büyükşehir’in İzmir’e kazandırdığı barınaklar gerçekten çok güzel ama biz yine de barınaklardaki hayvanların sahiplendirilmesini istiyoruz. Zaten Büyükşehir Belediyemiz de barınaklarında bulunan hayvanları sahiplendirme etkinliğini rutin olarak gerçekleştiriyor. Bundan çok memnunuz” diye konuştu.

5 yaşındaki kardeşi Sahra Coşkuner ile birlikte etkinliğe katılan en küçük hayvanseverlerden 10 yaşındaki Ege Coşkuner de, içindeki hayvan sevgisini şu sözlerle ifade etti: “Sokakta bulduğum hayvanları besliyorum. Onlar için su koymaya çalışıyorum. Özellikle yaz günlerinde yemek de koyuyoruz. Eskiden kedim vardı. Ondan artan yemekleri dışarı bırakıp diğer hayvanlara yardım etmeye çalışıyordum. Bence bunu herkes yapmalı hayvanlara büyük bir yardımda bulunmuş oluyoruz; sevap kazanmış oluyoruz. Bu çok güzel bir şey. Çok güzel bir duygu.. Ben bunu birçok kez yaşadım."

450 dost daha yuva bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Seyrek ve Işıkkent’teki köpek bakımevlerinde yaklaşık 450 köpek sahiplenilmeyi bekliyor. Seyrek’te acil müdahaleler sonucunda uzun süreli tedaviye ihtiyacı olan köpekler ile pitbull cinsi köpekler misafir ediliyor. Işıkkent’teki barınakta ise ilçe belediyeleri ve hayvan dostları tarafından sokaktan alınıp getirilen, bakımları yapıldıktan sonra alındıkları yere bırakılıncaya kadar misafir edilen köpekler bulunuyor. Işıkkent’te ayrıca doğal ortamında kendi başına hayatını sürdüremeyecek olan sakat, yaşlı ve yavru köpeklere de bakılıyor. Bilgi almak ve hayvan sahiplenmek isteyenlerin Işıkkent Barınağı’nın 437 02 07 ve 437 02 08, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün ise 293 39 80 NO’lu telefonlarını arayabileceği bildirildi.