Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vuran zanlı polislerden kaçamadı

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz gün İsmet Kaptan Mahallesi 1369. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öne sürülen A.G.’nin yanına giden H.İ.K. (40), şahısla tartışmaya başladı. Çıkan kavgada H.İ.K., belinde taşıdığı tabancayı çıkartarak A.G.’yi vurdu. Şahıs olay yerinden kaçarken, A.G. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlının Bornova ilçesinde olduğunu tespit etti. H.İ.K. sokakta yürüdüğü sırada polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Suç aleti tabanca üzerinde ele geçirilen zanlı emniyete götürüldü. Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilen H.İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.