Diğer
Kategoriler
04 Ağustos 2018 22:01

Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vuran zanlı polislerden kaçamadı

İzmir’in Konak ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vuran zanlı polislerden kaçamadı

04 Ağustos 2018 22:01

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, geçtiğimiz gün İsmet Kaptan Mahallesi 1369. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öne sürülen A.G.’nin yanına giden H.İ.K. (40), şahısla tartışmaya başladı. Çıkan kavgada H.İ.K., belinde taşıdığı tabancayı çıkartarak A.G.’yi vurdu. Şahıs olay yerinden kaçarken, A.G. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlının Bornova ilçesinde olduğunu tespit etti. H.İ.K. sokakta yürüdüğü sırada polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Suç aleti tabanca üzerinde ele geçirilen zanlı emniyete götürüldü. Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilen H.İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç