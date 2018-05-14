Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 12:11

Sokak oyunları savaşın izlerini azalttı

Mülteci çocuklar İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi öğrencilerinin geliştirdiği “çocuk gibi bak” projesi kapsamında savaşın izlerini sokak oyunlarıyla attı.

Sokak oyunları savaşın izlerini azalttı

14 Mayıs 2018 12:11


Vatanlarından ayrılmak zorunda kalan Suriyeli çocuklara karşı olumsuz söylemlere “dur” demek isteyen İzmir Ekonomili İletişimciler, 40’a yakın Suriyeli çocukla gençleri sokak oyunları şenliğinde buluşturdu. İzmir Ekonomili gençler, çocuklarla birlikte “istop”, “sek sek”, “yakar top”, “mendil kapmaca”, “yedi kule” gibi oyunları oynadı, çocukların gözlerindeki mutluluk görülmeye değer oldu.


İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, öğretim üyeleri Doç. Dr. Selin Türkel, Aytül Özkan danışmanlığında öğrenciler Enginalp Erkısa, Bahadır Tunahan Civan, Alican Cura, Yiğit Kocayol, Yavuz Kaya, Ecem Çelik, Büşra Germir, Şevval Asena Çelik, Duygu Uçkaç, Buğu İrem Kaymakçı, Yasemin Ece Çiçek, Murat Yılmaz, Aytül Öteçelebi, Turuhan Alkır, Emre Ekin, İdil Tuba Salar, Erel Karanfil, Aytuna Yüken, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesinde mülteci çocuklara yönelik nefret söyleminin önüne çocuklarla birlikte geçilmesini amaçlıyor.


İEÜ İletişim Fakültesi Halklar İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Enginalp Erkısa, “Suriyeli çocuklarla her yaptığımız etkinlikte onların yaşama daha da etkin şekilde katıldığını görüyoruz. Çocuk Gibi Bak adlı projemizle mülteci çocuklara yönelik ayrımcı bakış açısına dur demek istiyoruz. Projeye katılan birçok arkadaşımızın da bakışının zaman içinde değiştiğini görüyoruz. Bu da bize ne kadar doğru bir proje hazırladığımızı gösteriyor. Çocukların din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın sadece çocuk olduklarını toplumumuza hatırlatmayı istiyoruz” dedi.



‘Ötekileştirilmek yaralıyor’


Çocukların savaş yüzünden yaşadıkları yerlerden ve olanaklardan ayrı kaldığını, çocukluklarını yaşamadan zorlu bir sınavın içine dâhil olduklarını kaydeden Erkısa, toplumun ötekileştiren gözle bakmasının da onları daha da yaraladığını söyledi. Erkısa, projeleriyle nefret söylemi yerine sevgi söylemini ön plana çıkardıklarını aktardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç