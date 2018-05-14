Sokak oyunları savaşın izlerini azalttı

Vatanlarından ayrılmak zorunda kalan Suriyeli çocuklara karşı olumsuz söylemlere “dur” demek isteyen İzmir Ekonomili İletişimciler, 40’a yakın Suriyeli çocukla gençleri sokak oyunları şenliğinde buluşturdu. İzmir Ekonomili gençler, çocuklarla birlikte “istop”, “sek sek”, “yakar top”, “mendil kapmaca”, “yedi kule” gibi oyunları oynadı, çocukların gözlerindeki mutluluk görülmeye değer oldu.

İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, öğretim üyeleri Doç. Dr. Selin Türkel, Aytül Özkan danışmanlığında öğrenciler Enginalp Erkısa, Bahadır Tunahan Civan, Alican Cura, Yiğit Kocayol, Yavuz Kaya, Ecem Çelik, Büşra Germir, Şevval Asena Çelik, Duygu Uçkaç, Buğu İrem Kaymakçı, Yasemin Ece Çiçek, Murat Yılmaz, Aytül Öteçelebi, Turuhan Alkır, Emre Ekin, İdil Tuba Salar, Erel Karanfil, Aytuna Yüken, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesinde mülteci çocuklara yönelik nefret söyleminin önüne çocuklarla birlikte geçilmesini amaçlıyor.

İEÜ İletişim Fakültesi Halklar İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Enginalp Erkısa, “Suriyeli çocuklarla her yaptığımız etkinlikte onların yaşama daha da etkin şekilde katıldığını görüyoruz. Çocuk Gibi Bak adlı projemizle mülteci çocuklara yönelik ayrımcı bakış açısına dur demek istiyoruz. Projeye katılan birçok arkadaşımızın da bakışının zaman içinde değiştiğini görüyoruz. Bu da bize ne kadar doğru bir proje hazırladığımızı gösteriyor. Çocukların din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın sadece çocuk olduklarını toplumumuza hatırlatmayı istiyoruz” dedi.

‘Ötekileştirilmek yaralıyor’

Çocukların savaş yüzünden yaşadıkları yerlerden ve olanaklardan ayrı kaldığını, çocukluklarını yaşamadan zorlu bir sınavın içine dâhil olduklarını kaydeden Erkısa, toplumun ötekileştiren gözle bakmasının da onları daha da yaraladığını söyledi. Erkısa, projeleriyle nefret söylemi yerine sevgi söylemini ön plana çıkardıklarını aktardı.