Sokaktaki canlar için “1 gün, 1 öğün”

Bağış toplayarak mama alan öğrenciler, kurdukları stantta birer öğünlük paketler halinde, sokak hayvanlarını beslemeleri için hayvanseverlere dağıttı.

Türkiye, son günleri soğuk kış günlerinin etkisinde geçiriyor. Ancak soğuk hava ile mücadele edenler sadece insanlar değil. Yaşamlarını sokaklarda sürdüren birçok hayvan, bu soğuk havalarda adeta ölüm-kalım mücadelesi veriyor. Bu soğuk günlerde sokak hayvanları için küçük bir hamle bile hayatta kalmaları için yeterli olabiliyor. Yaşar Üniversitesi Hayvanları Koruma Topluluğu üyeleri de açlığın yanında dondurucu soğuğun hassas bünyelerini olumsuz etkilediği sokak hayvanları için harekete geçti. Topladıkları bağışlarla köpekler ve kediler için mama alan topluluk üyeleri, birer öğünlük poşetler halinde paketledikleri mamaları okulda kurdukları stantta hayvanseverlere dağıttı. “1 gün, 1 öğün” sloganıyla yola çıktıklarını belirten topluluk başkanı Berk Özşenoğulları, “Sokaktaki hayvanların bu zorlu kış koşullarına dayanabilmesi için yemeğe ihtiyaçları var. Havalar soğuk deyip bir akşamlık bile yemek vermeyi aksattığınızda onların yemek bulamadığını ve o öğünü de kaçırmaları halinde hayatlarının tehlikeye düşeceğini hatırlatmak istedik. ‘Nasıl olsa başkaları verir’ denmemesi için birer öğünlük paketler halinde mamalar dağıttık” dedi.

Kampanyalar devam edecek

Gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden Özşenoğulları, “Herkes çok düşük bir maliyet ve enerjiyle, çevresindeki canlar için bazı bölgelere mama koyabilir. Özellikle bu soğuk günlerde onların hayatta kalmaları için bu olmazsa olmaz. Bu şekilde birçok cana yardım etmiş olursunuz” diyerek hayvanlar için çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.