Sorgu esnasında FETÖ üyelerinin vermeleri gereken cevaplarlar yazılmış

İzmir'de FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, şahısların ikametlerinde yakalanmaları halinde sorguda nasıl davranacaklarına yönelik dokümanlarda ele geçirildi.

İzmir'de, FETÖ'nün esnaf yapılanmasına ağır darbe vuruldu. Buca bölgesinde örgütün faaliyetlerine devam ettirdiği öne sürülen şüpheliler, teknik takibe takıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu şüpheliler hakkında arama ve yakalama kararı verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; il merkezi, Torbalı ve Dikili'de yaptığı operasyonlarda şu ana kadar 17 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'den arandığı, 'ByLock' kullandıkları belirtildi.

Gözaltına alınırlarsa söyleyecekleri cevapların yer aldığı belgeler ele geçirildi

Öte yandan polis ekipleri, operasyon sırasında ikamette bulunan kasalar içerisinde yüklü miktarda paralar da ele geçirdi. Operasyonda bir başka detayda göze çarptı. Polis tarafından yapılan aramalarda örgüt mensuplarının yakalanmaları halinde polise sorgu sırasında vermeleri gereken cevapların yer aldığı dokümanlar da ele geçirildi.

Zanlıların TEM Şubesindeki işlemleri sürüyor.