İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sorgu esnasında FETÖ üyelerinin vermeleri gereken cevaplarlar yazılmış

İzmir’de FETÖ’nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, şahısların ikametlerinde yakalanmaları halinde sorguda nasıl davranacaklarına yönelik dokümanlarda ele geçirildi.

İzmir'de FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, şahısların ikametlerinde yakalanmaları halinde sorguda nasıl davranacaklarına yönelik dokümanlarda ele geçirildi.


İzmir'de, FETÖ'nün esnaf yapılanmasına ağır darbe vuruldu. Buca bölgesinde örgütün faaliyetlerine devam ettirdiği öne sürülen şüpheliler, teknik takibe takıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu şüpheliler hakkında arama ve yakalama kararı verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; il merkezi, Torbalı ve Dikili'de yaptığı operasyonlarda şu ana kadar 17 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'den arandığı, 'ByLock' kullandıkları belirtildi.



Gözaltına alınırlarsa söyleyecekleri cevapların yer aldığı belgeler ele geçirildi


Öte yandan polis ekipleri, operasyon sırasında ikamette bulunan kasalar içerisinde yüklü miktarda paralar da ele geçirdi. Operasyonda bir başka detayda göze çarptı. Polis tarafından yapılan aramalarda örgüt mensuplarının yakalanmaları halinde polise sorgu sırasında vermeleri gereken cevapların yer aldığı dokümanlar da ele geçirildi.


Zanlıların TEM Şubesindeki işlemleri sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.