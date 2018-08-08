Sosyal Market kayıtları başladı

Kayıt yaptıran vatandaşlar, kurulacak komisyon kararına göre Sosyal Market’ten yararlanabilecek.

Torbalı Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Tepeköy Mahallesi Zahire Pazarı’nda 512 metrekarelik alanda inşa edilen Sosyal Market hayata geçiriliyor. İlçede zor şartlar altında yaşayan vatandaşların aylık gıda ve giyim ihtiyacının bir kısmı Torbalı Belediyesi tarafından Sosyal Market aracılığıyla karşılanacak. 512 metrekarelik bir alanı kapsayan Sosyal Market projesi kısa süre sonra hayata geçirilecek. Açılış için gün sayan Sosyal Market’te tüm hazırlıklar tamamlandı. Buradan faydalanacak ihtiyaç sahiplerinin kayıtlarına başlandı. Torbalı Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve mahalle muhtarlıklarından ihtiyaç sahibi olduklarını belgeleyen vatandaşlar, komisyon tarafından yapılacak kontrollerden onay almaları halinde Sosyal Market’ten alışveriş yapabilecek.

Başkan Görmez: "Belediye ile vatandaş arasında köprü"

İhtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla kurdukları sosyal marketin açılışını kısa süre sonra gerçekleştireceklerini dile getiren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Sosyal Marketimiz belediye ile vatandaş arasında modern bir köprü olacak. Yardıma muhtaç olana uzattığımız eli hiç kimse görmeyecek. Açılış öncesi ihtiyaç sahiplerinin kayıtlarını almaya başladık. Torbalı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne müracaat eden ihtiyaç sahiplerinin durumu ilgili muhtarlıklar ve zabıta ekiplerimiz tarafından araştırılacak. Yardıma muhtaç ailelere nüfus sayılarına ve gereksinimlerine göre dijital kartlar verilecek. Bu kartlara ailenin durumlarına göre puan yüklenecek. Kart sahibi kişiler normal bir markette alışveriş yapıyormuş gibi, kartında yüklü miktardaki puan kadar ihtiyaçlarını alabilecek. Sosyal Market’in stoklarına, gelen yardımların, bağışların oranına ve mevsimlik ihtiyaçlara göre limitler artırılabilecek ya da düşürülebilecek” dedi.