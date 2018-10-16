Sosyal medya fenomeninin çektiği iğrenç videonun ardından uzmanlardan uyarı

İzmir'de yaşayan bir sosyal medya fenomeninin müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle tutuklanması ise konuyu tekrar gündeme getirdi.

Video paylaşımlarıyla fenomen haline gelmiş vloggerların topluma karşı özellikle de gelecek nesle karşı sorumluluklarına dikkat çeken Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat, vloggerların her türlü söylemlerinde dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. TÜİK verilerine göre, bilgisayar ve internet kullanım oranının 16-74 yaş arası bireylerde 2017 yılında sırasıyla yüzde 56,6 ve yüzde 66,8 iken bu oranın 2018 yılında sırasıyla yüzde 68,6 ve yüzde 80,4'e yükseldiğini hatırlatan Doç. Dr. Onat, "Çocuk, ergen ve genç yetişkinler ekranda gördükleri kişileri rol model olarak alan, onları taklit eden en büyük grubu oluşturuyor. İnsanlarda eğitim düzeyi yükselip yaş ilerledikçe ekrandakilerden etkilenme düzeyleri düşüyor ama tamamen bitmiyor. Nasıl ki televizyonda yayınlanan her şey belli bir denetimden geçiyorsa sosyal medyadaki içeriklerin de toplum sağlığına zarar vermemesi açısından denetimden geçmesinin zamanı çoktan geldi. Ancak burada önemli olan bu kişilerin de oto kontrolünü yapabilmesi” dedi.

"Dolayısıyla amaç yalnızca para kazanmak olmamalı"

Geçmişin film yıldızlarının yerini neredeyse fenomenlerin aldığını, hatta genç nüfusun bu kişileri ablası ya da ağabeyi gibi görüp, rol model olarak seçtiğini belirten Doç. Dr. Onat, "Pek çok ünlü özel hayatları konusunda onlar gibi rahat değildir; ancak vloggerlar özel yaşamlarını paylaşma ve anlatma konusunda çok rahat görünüyorlar. Üstelik takipçisinin sorularına kolayca yanıt verip, kimi zaman onların endişelerini giderme konusunda da başarılılar. Bu nedenle de aboneler bu kişileri kimi zaman kendi ablaları veya ağabeyleri gibi görüyorlar. Dolayısıyla amaç yalnızca para kazanmak olmamalı. İletişimin eğitici olmak, yardım sağlamak ve bilgilendirmek gibi temel amaçları bulunur. Vloggerlar da iletişimin bu gücünün farkında olmalılar. Eğlendirirken de pek çok şey öğretebileceklerini bilmeliler. Ben kimim, kime sesleniyorum, söylemlerimle gelecek nesle zarar verir miyim gibi konularda dikkatli olmalılar. Bazı çok izlenen fenomenler bunun bilincinde ve bir hikaye anlatırken kendi kendine annem babam izliyor, gençler bizi izliyor gibi öz denetim yapabiliyor. Ayrıca hata yapsalar bile bunu düzeltebilmenin yollarını aramalılar. Tabii ki eğitim öncelikle ailede başlıyor. Aileler, çocuklarında bir cevher görüyorsa yaptıkları içerikleri mutlaka kontrol etmeli. Markalar ise çalıştıkları internet fenomenleri konusunda dikkatli olmalılar. Çalıştıkları kişilerin dürüst ve eğitimli olduklarından emin olmalılar. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bizzat YouTube tarafından verilen bazı eğitimler mevcut; ancak genel olarak şöhret yönetimi konusunda daha çok eğitimler verilmeli ve bu bilinç daha çok kişiye yayılmalı” bilgisini verdi.

Sosyal medya fenomeni çektiği iğrenç videodan tutuklandı

İzmir'de bir sosyal medya fenomeninin çektiği video ortalığı ayağa kaldırmıştı. Yayınlanan videoda, kağıt parçalarına yakışıksız 'görevler' yazdıktan sonra bu kağıtları insanlara çektiren B.A. isimli fenomen, aynı şeyi iki erkek çocuğa da uygulattı. Çekilen kağıtta 'Erkek erkeğe öpüşme' yazarken, B.A. çocukların bunu yapmaları durumunda kendilerine 100 TL vereceğini söyledi. Yaşları 18'den ufak olduğu görülen çocuklar kağıtta yazan talimatı yerine getirdi. B.A., bu görüntüleri yaklaşık 180 bin kişilik sosyal medya hesabından paylaşınca adeta yer yerinden oynadı. İğrenç görüntülere tam anlamıyla öfke yağarken, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de harekete geçmiş ve B.A. isimli şahıs polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. B.A. daha sonrada emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.