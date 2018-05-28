"Sosyal medya fotoğrafınız kariyerinizi engellemesin"

Bu belgede hobilerinizi belirtin, sosyal ağlarda ve gerçek ağlarda aktif olun. Sosyal medyanız da çok önemli. İşvereni rahatsız edecek bir sosyal medya fotoğrafınız CV’nizi çöpe attırabilir” dedi.

İş aramak için önce zihnimizi hazırlamamız gerektiğini belirten Kişisel Gelişim Mentoru ve Liderlik Okulu Kurucusu Erkut Ergenç, iş başvuru sürecinin başarılı geçmesini sağlayacak altın değerinde öneriler sundu. “Karşınızdaki kişinin sosyal bir varlık olduğunu unutmayın” diyen Ergenç, “Gerçekten parlak bir insan hayatında kitap okuyordur bu yüzden hobilerinize sinemaya gitmek, kitap okumak yazmayın. Dürüst olun açık olun kimseyi kandırmayın. İşvereni rahatsız edecek sosyal medya fotoğrafı CV’nizi çöpe attırabilir. Sosyal medya mecralarında yer alın işinizle ilgili paylaşımlar yapın. Ben onu takip ediyorum o beni takip etmiyor diye düşünmeyin. Sosyal ağlar dışında gerçek ağlar da çok önemli. Kendinizi geliştirebileceğinizi düşündüğünüz insanları ziyaret edin. İnsanlara kendinizi hatırlatın. Belirli bir işte çalışıyorsanız bile kariyer planlarınızdan bahsedin. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katılın. Genelde her kapıyı açar. Sosyal çalışmaların getirdiği hazzı hiçbir şey getirmez. Kendinizi geliştirmek için devamlı çabalamak zorundasınız. Vazgeçilmez olun. Uzmanlaştıkça vazgeçilmeyeceğiniz bir iş tercih edin" diye konuştu.

"Güçlü yanlarınızı ortaya çıkartın"

Ergenç, “İlk ihtiyacımız olan şey hedeftir. Ne iş yapmak istediğinize karar verin. Sevdiğimiz işler bazen gelir getirici işler olmuyor. Hangi alanlarda çalışacağımızı belirlememiz ve kendimize yatırım yapmamız gerekiyor. Okuduğunuz okul bu alanla ilgiliyse daha şanslısınızdır” dedi. İyi bir işe başlayabilmeniz için iyi bir CV’ye sahip olmamız gerektiğini vurgulayan Ergenç, “Cv’ler başlangıç olarak çok önemli. Evli ya da bekar olup olmadığınızı mutlaka belirtmeniz gerekir. Seçtiğiniz fotoğraf çok önemli ve eğitim bilgilerinizi yazarken dikkat edin. İlkokulunuz özellikli bir yer değilse belirtmenize gerek yok. İş başvurusu öncesinde veya sürecinde kurslara katılın. Mutlaka sertifika alın ve CV’nizde yer verin. Eğer deneyimsiz biriyseniz, deneyimsiz olan kısmınızı saklayarak güçlü yanlarınızı ortaya çıkarmanız gerekiyor. Çabanız olduğunu gösterin. ’Bu alanda deneyimli değilim ama bu yola baş koymadan önce alanla ilgili 50 tane kitap okudum’ diyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.