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Sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 9 gözaltı

İzmir’de, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını sosyal medya aracılığıyla yaptıkları tespit edilenlere yönelik gözaltı kararı verdi. Kararın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir merkez olmak üzere; Bergama, Seferihisar ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı baskınlar yaptı ve 9 şüpheli gözaltına aldı.


Şüpheliler adreslerindeki aramalarda; tabanca ve av tüfeği, çok sayıda mermi, örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

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