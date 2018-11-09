Sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 9 gözaltı

İzmir'de, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını sosyal medya aracılığıyla yaptıkları tespit edilenlere yönelik gözaltı kararı verdi. Kararın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir merkez olmak üzere; Bergama, Seferihisar ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı baskınlar yaptı ve 9 şüpheli gözaltına aldı.

Şüpheliler adreslerindeki aramalarda; tabanca ve av tüfeği, çok sayıda mermi, örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.