Sosyal medyayı sallayan o uzmandan başarının sırrı tüyoları

Uluslararası firmalarda üst düzey yöneticilik yaparken farklı bir arayış içine girdiğini ifade eden Yılmaz, “Bir sabah otelde uyandım ve hangi ülkede olduğumu hatırlayamadım. Hamsterlar gibi koşuyormuşum meğer. Çember dönüyor fakat hiçbir yere gidemiyorsunuz. Tek bir bitiş çizginiz var, o da ömrünüz” diye konuştu.

Artık kendi hayallerinin peşinden koştuğunu dile getiren Yılmaz, şimdi ’1 milyon insanın hayatına dokunmak’ vizyonuyla yoluna devam ettiğini belirtti.

“İnsanlar kendileriyle tanışmayı göze almalı”

“İnsanlar, büyük hedefler koyup ulaşamadıkları için değil, küçük hedefler koyup ulaştıkları için başarısız oluyorlar" diye konuşan Yılmaz, insanların içindeki gerçek potansiyeli ortaya çıkarmak için işe kendini tanımakla başlaması gerektiğini kaydetti.

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Birçok kimse günün erken saatlerinde maskelerini takarak sevmediği işlerde, seçmediği insanlarla çalışıyor. Yıllardır ailelerinden duyduğu ‘maaşlı, sigortalı iş’ söylemini hücrelerine kadar kaydediyor ve bu çemberin içinde olmayı güvenli yer addediyorlar. Oysa güvenli zannedilen maaşlı işler günümüzde en güvenilmezi. Japonların sevdiğim bir sözü var, ’Susadığınız zaman kuyu kazmak için çok geçtir’ derler. Maaşlı çalışanlara hemen şimdi B planlarını hazırlamalarını tavsiye ediyorum. Yoksa şu an işvereniniz sizin yerinize kendi B planını hazırlıyor olabilir. Maaşlı zemin kaygandır aynı zamanda. Kimse kendini ne yargılasın ne kızsın. Bu bir süreç. Başarısız insan yoktur. Henüz başarılı olmanın yolunu keşfedememiş insan vardır.”

Ziya Şakir Yılmaz kimdir?

1972 Malatya doğumlu Ziya Şakir Yılmaz, Ankara Atatürk Anadolu Lisesinden ve ODTÜ Ekonomi bölümünden mezun oldu. Yılmaz daha sonra London College of Management’da master yaptı. 16 senelik profesyonel iş hayatı olan Yılmaz, Bayer İlaç firmasının Halk Sağlığı Bölümü’nde Türkiye, Balkanlar, Rusya, Türki Cumhuriyetler Ülke Müdürlüğü görevinde bulundu. İş adamı Yılmaz’ın Dış ticaret firması ve Akademisi de bulunuyor. Sosyal medyada ‘İnsanlara İnanın’ videosu 15 milyon kez görüntülenen ve ‘Size Bir Sır Vereyim mi?’ adlı kitabıyla tanınan girişimci, iş adamı, eğitmen Ziya Şakir Yılmaz aynı zamanda Kişisel Gelişim ve Girişimcilik seminerleri de veriyor.