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12 Mayıs 2018 12:10

Sosyal Yaşam Kampüsünde Anneler Günü kutlaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca’da kurduğu Sosyal Yaşam Kampüsündeki huzurevi sakinleri Anneler Gününü İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle birlikte kutladı.

Sosyal Yaşam Kampüsünde Anneler Günü kutlaması

12 Mayıs 2018 12:10


Huzurevi sakinlerine küçük hediyeler sunan ve onlarla sohbet eden Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serpil Keskin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun selamlarını da iletti. Gökçe, “Tüm annelerimizin gününü kutluyoruz. Onların varlığı, hepimiz için çok önemli. Haklarını asla ödeyemeyiz” diye konuştu.


Yapılan bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren söyleyen huzurevi sakinleri ise Büyükşehir çalışanlarının kendilerine her zaman çok şefkatli yaklaştığını belirterek, “Burada güvenli, konforlu ve sağlıklı bir ortamdayız. Hayatımızın ikinci baharını Buca Sosyal Yaşam Kampüsünde yaşıyoruz” dedi.




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