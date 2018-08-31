Sosyal yaşam merkezi sporda da öncü oldu

Kampüs çatısı altındaki spor okulları, İzmir’in dört bir yanından çocukları bir araya getirirken, kadınlar için düzenlenen step-aerobik kursları da büyük ilgi görüyor.

Büyüklüğü ve sahip olduğu özellikleriyle Türkiye’de bir ilk olan İzmir Sosyal Yaşam Kampüsü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışını tüm unsurlarıyla yansıtan bir merkez haline geldi. Bünyesinde huzurevi, aşevi, spor salonu ve yüzme havuzu, çocuk ve gençlik merkezi, engelli merkezi, rehabilitasyon merkezi gibi bölümler barındıran kampüsteki spor etkinlikleri ise büyük ilgi görüyor. Sosyal Yaşam Kampüsü’ndeki cimnastik, basketbol ve tekvando eğitimleri İzmir‘in dört bir yanından çocukları bir araya getirirken, pazartesi-çarşamba ve cuma günleri kadınlar için düzenlenen step-aerobik kursları da yoğun bir katılıma sahne oluyor.

21 branşta eğitim var

İzmir Büyükşehir Belediyesor’un İzmir genelinde 21 ayrı branşta açtığı yaz spor okulları da büyük ilgi görüyor ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Herkese sağlıklı ve bilimsel spor imkanı sağlamayı hedefleyen spor okulları Celal Atik Spor Salonu, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü, Evka-4 Spor Salonu, Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Spor Salonu ve Uzundere Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılıyor.

Kültürpark Fuar Alanı içinde yer alan Celal Atik Spor Salonu, 15 branşta (aerobik, zumba, basketbol, voleybol, masa tenisi, sağlıklı yaşam, cimnastik, futbol, tekvando, tenis, halk oyunları, kano, satranç, atletizm, judo) yaz dönemi boyunca 8 bin öğrenciye imkan sağladı. Beş branşın (Cimnastik, basketbol, tekvando, voleybol, step-aerobik) yer aldığı Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’nde ise 4 bin kursiyer eğitim gördü.