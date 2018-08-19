Soyer: "Üreticiler yem fiyatlarından şikayetçi"

KÖY-KOOP Genel Başkanı Neptün Soyer, kurbanlık hayvan yetiştiren küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin yeniden hayvan alabilmeleri için mevcut fiyatların düşük olduğunu ve bu yem fiyatları ile yeni hayvan yetiştirmenin mümkün olmadığını söylediklerinin altını çizdi. Üreticilerin yetiştiriciliğe devam edebilmesi için süt-yem ve et-yem paritelerinin makul seviyeye çekilmesi gerektiğini belirten Soyer, “Üretici para kazanamazsa, hayvan yetiştirmeye devam edemeyecek ve bu durum gelecekte çok büyük krizlerin doğmasına sebep olacaktır” dedi.

"Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığının meraların üreticilere tahsisi ile ilgili aldığı kararın çok isabetli olduğunu söyleyen Soyer, bu kararı, girdi maliyetlerini düşürmenin en etkin yollarından biri olarak değerlendirdiklerini belirtti. Soyer, “Meraları üreticilerimize açan Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ortaklarımızla yaptığımız görüşmeler sonucu köylerde bulunan mera arazilerinin tahsisinin kooperatiflerimizle işbirliği içerisinde düzenlenmesinin, üreticilerin daha fazla yararına olacaktır" diye konuştu.

Meraların, üreticilerin kullanımına açılmasının tüm sektör paydaşlarını sevindirdiğini kaydeden Soyer, “Meraların yaşaması ve üretime daha fazla katkı sağlaması için tahsisleri kooperatifler aracılığıyla yapın, bizler de meraların kullanımı, bakımı ve yenilenmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

"Ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız"

Üreticilerin hayvancılıktan para kazanması için yem fiyatlarının uygun seviyelerde kalması gerektiğine değinen KÖY-KOOP Genel Başkanı Neptün Soyer, üretimin devamlılığının sağlanabilmesi için yem fiyatlarının çok önemli olduğunu ve Bakanlık tarafından yapılan tüm çalışmaların üreticimiz başta olmak üzere, ülke ekonomisi ve geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı.

Soyer, şöyle devam etti:

"Meraların korunması ve ıslahı için KÖY-KOOP’a ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Kurban Bayramı tüm üreticilerimiz için bereketli, halkımız içinse hayırlı geçmesini diliyorum. Tüketicilerimiz hayvan alırken mutlaka veteriner hekim kontrolünde almalarını öneriyorum. Hayvan kesiminde de ehil kişiler tarafından ve hijyen koşullarına uygun alanlarda kesim yapmalarının, toplum sağlığı açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. Başta ortaklarımız ve üreticilerimiz olmak üzere tüm halkımızın kurban bayramını kutluyorum."