Spor sevgisiyle yaşama tutundu

Yaklaşık 10 yıldır ampute futbol takımlarında oynadığını belirten Gökhan Katrancıoğlu, İzmir İl Özel İdare, Altay Ampute Futbol Takımı, Antalya Ampute Futbol Takımı ve son 4 yıldır da İzmir Büyükşehir Ampute Futbol takımında takım kaptanı olarak görev yaptığını söyledi. Hayata hep olumlu gözlerle baktığını ve çabalarını gerek iş gerekse de spor yaşamında sürdürdüğünü dile getiren Katrancıoğlu, ailesinin ve arkadaşlarının da destekleriyle zorlukların üstesinden geldiğini ifade etti.

Sporcu protezi ile madalya sözü

Sporcular için özel olarak tasarlanan bir protez edinmeyi de çok istediğini ifade eden Katrancıoğlu, "Bu protez sporcuya özel olarak yapılıyor. Suya, toza ve darbelere de dayanıklı. Dağcılık, bisiklet yüzme ve benim için en önemlisi koşu yapma fırsatı veriyor. Eğer bir sponsor bulursam bu sporcu protezini almak istiyorum. Spora ve sporcuya destek olmak isteyenlerin yardımını bekliyorum. Bu protezle birlikte Türkiye'nin adını yurt dışındaki olimpiyat ve müsabakalarda duyurma sözü veriyorum" ifadelerini kullandı.

"Başarım, örnek olsun"

Kendi başarısının diğer insanlara da örnek olmasını istediğini ifade eden Katrancıoğlu, bir uzvu eksik insanların hayata küsmemelerini tam tersine spor ve sosyal aktivitelere katılarak yaşamın tadını çıkarmaları gerektiğini de belirtti.

Gökhan Katrancıoğlu, "Ben bu hayatta bir tek askerlik yapamadığıma çok üzülmüştüm fakat elime bir fırsat geçti ve futbolum beğenilip 2010 yılında ilk kez milli takıma davet edildim. Bu fırsatı çok iyi değerlendirip çok çalıştım 3 ay içerisinde 17 kilo verdim. Türkiye forması ile 2010 Arjantin Dünya Kupası kadrosunda kendime yer buldum. Türkiye olarak Arjantin'de dünya 3'üncülük kupasını takım arkadaşlarım ile kazandık. Böylece içimdeki askerliğe gidememe eksikliğini milli formayla Türkiye'yi temsil ederek giderdim" diye konuştu.

Gol kralı oldu

2016-2017 sezonunda İzmir Büyükşehir Ampute Futbol takımı olarak ikinci ligden süper lige çıkmak için çok çalıştıklarını ve başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını kaydeden Katrancıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Takımımız bu sezonda toplamda 91 gol atıp kalesini gole kapattı. Toplam 41 gol atarak gol krallığını kazandım. Süper lige çıktıktan sonra iyi bir performans gösterdim ve 2010 dünya kupasından sonra bir çok milli kampa davet edildim. Son olarak Meksika'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nın 25 kişilik aday kamp kadrosuna davet edildim. Arkadaşlarım 15 kişi olarak ülkemizi şu an Ampute Futbol Dünya kupasında Meksika da ülkemizi temsil ediyorlar. Ben de onları canı gönülden destekliyorum. Önümüzdeki sezon itibari ile çalışmalarıma daha çok yoğunluk vererek tekrar milli formayla ülkemi temsil edeceğim günleri iple çekiyorum."