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Spor Toto 1. Lig: Altay 1 - Denizlispor: 3

Spor Toto 1.

Lig'in 10. haftasında Altay, sahasında Denizlispor'a 3-1 mağlup oldu.


Maçın ardından Altay tribünleri Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı'yı istifaya davet etti.



Maçtan dakikalar


2. dakikada Kerem Can'ın kullandığı köşe vuruşunda Taha Can kafayı vurdu, top üst direğe çarparak Abdülkerim'in önünde düştü. Abdülkerim'in vuruşunda meşin yuvarlak bu kez de yan direkten döndü.


8. dakikada Denizlispor defansının arkasına atılan topla buluşan Kappel'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.


12. dakikada sol taraftan ceza sahasına sokulan Kappel, penaltı noktasındaki Paixao'ya aktardı. Paixao da düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0


24. dakikada Recep Niyaz'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top Alperen'in önünde kaldı. Bekletmeden vuruşunu yapan Alperen fileleri buldu. 1-1


30. dakikada Mehmet Akyüz'ün savunma arkasında attığı pasta topla buluşan Burak Çalık, kalecinin solundan düzgün bir vuruşla golü yaptı. 1-2


49. dakikada Özgür'ün sol kanattan yaptığı ortaya Kappel kafayı vurdu, top Adam'da kaldı.


62. dakikada Recep'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burak'ın şutunda kaleci Emre topu ayaklarıyla çıkardı.


65. dakikada Burak Çalık'ın ara pasında Altay savunması ofsayt sanarak durdu. Topla buluşan Taha'nın şutunda fark ikiye çıktı. 1-3


73. dakikada Recep'in ara pasında topla buluşan Murat Akyüz'in sert vuruşunda top üst direğe çarpıp auta gitti.


86. dakikada Gökhan'ın soldan çevirdiği topla buluşan Mehmet Akyüz müsait pozisyonda topu auta yolladı.



Stat: Atatürk


Hakemler: Onur Özütoprak, Kemal Mavi, Hüseyin Tetik


Altay: Emre, Özgür, Gençer, Ivanov (Pedro dk. 46), Yasin, Ferhat (Daf dk. 76), Atakan, Aganovic, Tevfik (Furkan dk. 68), Kappel, Paixao


Yedekler: Egemen, Metin, Murat Uluç, Daf, Murat Uslu


Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı


Denizlispor: Adam, Kerem Can, Taha, Abdülkerim, Alperen, Deniz, Recep, Aissati, Burak (Mbamba dk. 68), Burak Çalık (Gökhan dk. 82), Mehmet Akyüz (Saddar dk. 90 ?)


Yedekler: Asil, Furkan, Cenk, Himmet


Teknik Direktör: Yücel İldiz


Goller: Paixao (dk 12) (Altay), Alperen (dk. 24), Burak Çalık (dk. 30), Taha (dk. 65) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Paixao, Aganovic (Altay)

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