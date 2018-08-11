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11 Ağustos 2018 23:47

Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 - Ümraniyespor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 - Ümraniyespor: 0 (Maç sonucu)

11 Ağustos 2018 23:47

Lig’in açılış haftasında Ümraniyespor’u konuk eden Altay, rakibini tek golle geçerek sezona galibiyetle başladı.



Maçtan dakikalar


1. dakikada Altay savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Recep Aydın’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


28. dakikada Pedro’nun sol kanattan yaptığı ortaya Gencer kafayı vurdu. Top direğin dibinden oyun alanını terk etti.


38. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Paixao’nun şutunda top auta çıktı.


41. dakikada Vasilogiannis’in sağdan ortasında Leandrinho kafayı vurdu. Kaleci Emre topun sahibi oldu.


50. dakikada Oğuz Ceylan’ın ortasında topla buluşan Dialiba’nın vuruşunda kaleci Emre topu ayaklarıyla çıkardı.


66. dakikada Ümraniyespor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Aganovic’in şutunu kaleci Burak son anda kornere çeldi.


69. dakikada yarı sahasından aldığı topla rakip ceza sahasına sokulan Atakan’ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


90. dakikada İbrahim Akın’ın pasında topla buluşan Paixao’nun şık vuruşunda kaleci Burak parmak uçlarıyla topu kornere çeldi.



Stat: Atatürk


Hakemler: Erkan Özdamar xx, Engin Erdem xx, Muhammet Yumak xx


Altay: Emre Koyuncu xx, Özgür Özkaya xx, Gencer Cansev xx, İbrahim Öztürk xx, Yasin Palaz xx, Ferhat Çulcuoğlu xx (Atakan Çankaya dk. 48 xx), Metin Yüksel xx, Aganovic xx, Pedro Egueino xx (Furkan Deniz dk. 76 x), Kappel xx (İbrahim Akın dk. 56 x), Paixao xx


Yedekler: Egemen Gençalp, Murat Uluç, Serkan Sözmen, Ivanov


Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı


Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Oğuz Ceylan xx, Mücahit Albayrak xx, Tarık Tekdal xx, Ondele xx, Timur Temeltaş xx, Recep Aydın xx, Serkan Göksu xx (Bahadır Taşdelen dk. 74 x), Vasilogiannis xx (Emircan Altıntaş dk. 46 x), Dialiba xx, Leandro xx (Atabey Çiçek dk. 67 x)


Yedekler: Metin Erol, Bulut Kaya, Muhammed Gönülaçar, Alaaddin Okumuş


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Gol: Atakan Çankaya (dk. 69) (Altay)


Sarı kartlar: Metin Yüksel (Altay), Tarık Tekdal (Ümraniyespor)




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