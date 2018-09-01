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01 Eylül 2018 23:49

Spor Toto 1. Lig: Altay 2 - Adanaspor 2

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: Altay 2 - Adanaspor 2

01 Eylül 2018 23:49

Lig’in 4. haftasında Altay, sahasında Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Eren Keleş, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1


24. dakikada İbrahim Öztürk’ün orta şut karşımı vuruşunda kaleci Karacic topu son anda kornere çeldi.


30. dakikada Freitas’ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eren’in vuruşunu kaleci Emre ayaklarıyla çıkardı.


43. dakikada İbrahim Öztürk’ün hatasında topu önünde bulan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Vasile’nin vuruşunda Emre meşin yuvarlağı kontrol etti.


48. dakikada Pedro’nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Paixao’nun kafa vuruşu ağlara gitti. 1-1


50. dakikada Metin’in ceza sahasına ortasında Pedro’nun gelişine şutunda top filelerle buluştu. 2-1


82. dakikada Altay savunmasından seken topu önünde bulan Hakan Barış, ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla kaleci Emre’nin solundan topu ağlara yolladı. 2-2



Stat: Atatürk


Hakemler: Burak Şeker xx, Mehmet Ali Akkor xx, Gökhan Barçın xx


Altay: Emre xx, Özgür xx, İbrahim Öztürk xx, Gençer xx, Yasin xx, Ferhat xx, Metin xx (Atakan dk. 75 x), Aganovic xx (İbrahim Akın dk. 86 ?), Kappel xx, Pedro xx (Hüsamettin dk. 86 ?), Paixao xx


Yedekler: Egemen, Murat , Ivanov, Furkan, Atakan


Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı


Adanaspor: Karacic xx, Özkan xx, Emre Can xx, Onur xx, Freitas xx, Hakan xx, Vasile xx, Abdülkadir xx (Andaç dk. 73 x), Eren xx, Gökhan xx (Doğanay dk. 81 ?), Feczesin x (Renan dk. 46 x)


Yedekler: İrfan, Göksu, Veli, Kenan


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Goller: Paixao (dk. 48), Pedro (dk. 50) (Altay), Eren Keleş (dk. 3), Hakan Barış (dk. 82) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Aganovic, Ferhat (Altay), Feczesin, Hakan (Adanaspor)




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