Spor Toto 1. Lig: Altay: 3 - Adana Demirspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 12. haftasında Altay 10 kişi kaldığı mücadelede sahasında Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Özgür'ün kullandığı kornere iyi yükselen Paxiao'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
10. dakikada Özgür'ün kullandığı serbest vuruşta kaleye yönelen meşin yuvarlak üst direkten geri geldi.
20. dakikada Pote'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.
44. dakikada Hakan Bilgiç'e yaptığı müdahalenin ardından Özgür Özkaya ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
50. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
55. dakikada Serkan Öztürk'ün kullandığı serbest vuruşta yükselen İbrahim'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0
66. dakikada Berk Yıldız'ın ortasında Pote kafayı vurdu, kaleci Egemen topun sahibi oldu.
80. dakikada kullanılan Adana Demirspor köşe vuruşu kazandı. Emre'nin ortasında Gençer'in ters vuruşunda top direkten geri geldi.
90+2. dakikada Adana Demirspor savunma arkasına atılan topla buluşan Paixao, düzgün bir vuruşla farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. 3-0
Stat: Atatürk
Hakemler: Serkan Çınar, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas
Altay: Egemen, Yasin, İbrahim Öztürk, Gençer, Özgür, Atakan, Metin, Aganovic (Serkan dk. 46), Hüsamettin (Pedro dk. 82), Furkan (Tevfik dk. 75), Paixao
Yedekler: Aydın, Pedro, Ivanov, Kappel, Murat Uslu
Teknik Direktör: Özden Töraydın
Adana Demirspor: Çağlar, Batuhan (Boubacar Traore dk. 56), Mitrovic, Hakan, Orhan, Traore, Galip (Erdal dk. 69), Berk, Kosecki, Orkan (Emre dk. 78), Pote
Yedekler: Kurtuluş, Djemoussa Traore, Tayyip, Musa
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Paixao (dk. 8 ve 90+2), İbrahim Öztürk (dk. 55) (Altay)
Kırmızı kart: Özgür (dk. 44) (Altay)
Sarı kartlar: Özgür, Atakan, Aganovic (Altay), Galip, Orkan, Mitrovic (Adana Demirspor)