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18 Ağustos 2018 23:58

Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Gençlerbirliği: 2

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Gençlerbirliği: 2

18 Ağustos 2018 23:58

Lig’in 2. haftasında Altınordu, sahasında Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


16. dakikada Sessegnon ceza sahasına kadar sokulup ortasında Jailton’ın pasında Nobre’nin şutunu Berkay son anda ayak koyarak çıkardı.


17. dakikada sağ kanattan Sessegnon’un köşe atışında ceza sahasında İlhan Özek’in kafa vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.


29. dakikada kaleyi tam karşıdan gören pozisyonda Sessegnon’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Bekir Yılmaz’ın kafa vuruşu filelere gitti. 0-1


47. dakikada Hasan Hatipoğlu’nun savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ceza sahasına kadar yaklaşan Sessegnon’un pasında Bekir Yılmaz’ın gelişine şutunda kaleci Erce Kardeşler uzanıp topu kontrol etti.


54. dakikada sol kanattan Yusuf Acer ortasında arka direkte Murat Yılmaz’ın içeriye çevirdiği topa Muhammet Mert’in şutu savunmadan döndü. Dönen topu Kemal Rüzgar tamamladı. 1-1


62. dakikada kaleyi tam karşıdan gören pozisyonda Sessegnon serbest vuruşunda kaleci Erce topu üst köşeden çıkardı.


79. dakikada Ahmet Oğuz, Altınordu savunmasının çıkarken kaptırdığı topu defansın arkasına havalandırdı. Nadir Çiftçi gelişene kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2


84. dakikada İlhan Özek sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahasına girip direkt kaleye vurdu, kaleci Erce Kardeşler topu çizgiden ayaklarıyla çıkardı.



Stat: Bornova


Hakemler: Ramazan Keleş xx, Gökhan Memişoğlu xx, Ali Tuna xx


Altınordu: Erce Kardeşler xx, Yusuf Acer xx, Hasan Hatipoğlu xx, Sinan Osmanoğlu xx, Oğulcan Ülgün x (David Kılınç dk. 46 xx), Hüseyin Üner x (Muhammed Mert dk. 46 xx), Sefa Yılmaz x (Kerim Alıcı dk. 76 x), Berkay Samancı xx, Murat Uçar xx, Kemal Rüzgar xx, Serdar Deliktaş xx


Yedekler: Erhan Erentürk, Ali Yaşar, Recep Yemişci, Enes Kubat


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Gençlerbirliği: Emrullah Şalk xx, Ahmet Oğuz xx, Mert Çetin xx, Luccas Claro xx, Alper Uludağ xx, Yasin Pehlivan xx, Ahmet İlhan Özek xx, Stephane Sessegnon xx, Jailton Paraiba xx (Deniz Yılmaz dk. 71 x), Bekir Yılmaz xx (Nadir Çiftçi dk. 78 xx), Mert Nobre xx (Selçuk Şahin dk. 81 ?)


Yedekler: Mahmut Boz, Rahmetullah Berişbek, Bady


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Bekir Yılmaz (dk. 29), Nadir Çiftçi (dk. 79) (Gençlerbirliği), Kemal Rüzgar (dk. 53) (Altınordu)


Sarı kartlar: Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Oğulcan Ülgün, Sefa Yılmaz, David Kılınç (Altınordu)




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