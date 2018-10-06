Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - İstanbulspor: 1

Lig'in 8. hafta maçında İstanbulspor'u konuk eden Altınordu, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

12. dakikada ceza sahasındaki karambolde David Bauque topu uzaklaştırmak isterken dengesini kaybedince Alican Özfesli araya girip düzgün vurdu. 1-0

28. dakikada kaleyi karşıdan gören pozisyonda Muhammed Demirci'nin kullandığı serbest vuruştan gelen topu kaleci Erce Kardeşler uzanıp köşeden çıkardı.

37. dakikada Barış Örücü'nün kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden kullandığı serbest vuruştan gelen topu kaleci Erce Kardeşler iyi yer tutarak rahat bloke etti.

39. dakikada Muhammed Mert'in ceza sahası sol çaprazından sert şutunu kaleci Alperen Uysal son anda uzanıp çeldi.

45+1. dakikada Muhammed Demirci'nin soldan kornerinden gelen topa Wellington yükselip kafayı vurdu, top uzak direği sıyırıp auta çıktı.

53. dakikada Atakan Üner, rakip ceza sahasında yaptığı baskıyla Wellington'dan topu kapıp çok uygun durumda vurdu, meşin yuvarlak kaleciden döndü.

54. dakikada Atakan Üner bir kez daha baskıyla kaptığı topu sola oynadı, Serdar Deliktaş yayın üzerinden savunma arkasına gönderdi, Sefa Yılmaz gelişine karşı karşıya pozisyonda vurdu, top direkten döndü.

62. dakikada kazanılan serbest vuruşu Alican Özfesli arka direğe kesti, Oğulcan Ülgün topu kafayla arka direğe gönderdi. Hasan Hatipoğlu röveşatayı istediği gibi vuramadı, meşin yuvarlak auta gitti.

66. dakikada İbrahim Yılmaz'ın yakın mesafeden şutunda kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

74. dakikada Duhan Aksu'nun sol kanttan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Onur Ergün meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

77. dakikada Kemal Rüzgar sağ taç çizgisi üzerinde iki rakibinden de kurtulup ceza sahasına kadar girdi ancak yetişen Onur Ergün, Altınordulu oyuncuya şut şansı vermedi.

90+1. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında sol çaprazdan Ali Dere bomboş pozisyonda vurdu, kaleci Erce gole izin vermedi.

Stat: Bornova

Hakemler: Erkan Engin, Furkan Ürün, Cemil Tunç

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Alican Özfesli (Kemal Rüzgar dk. 76), Hüseyin Üner, Sefa Yılmaz (Murat Uçar dk. 68), Serdar Deliktaş

Yedekler: Erhan Erentürk, Ali Yaşar, Recep Yemişci, David Kılınç, Berkay Samancı

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

İstanbulspor: Alperen Uysal, Wellington, Jerry Akaminko, Duhan Aksu, Ali Dere, Onur Ergün, Aldin Cajic, Muhammed Demirci (Arif Morkaya dk. 60), Barış Örücü (Murat Duruer dk. 84 ?), İbrahim Yılmaz (Halil Çolak dk. 66), Clesio

Yedekler: Umut Kaya, Muhammed Ali Kurt, Mohammed Sammed, Slavko Perovic

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Alican Özfesli (dk. 12) (Altınordu), Onur Ergün (dk. 74) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Oğulcan Ülgün, Hüseyin Üner, Serdar Deliktaş, Yusuf Acer (Altınordu), Jerry Akaminko (İstanbulspor)