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02 Eylül 2018 23:48

Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 4 - Denizlispor: 0

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 4 - Denizlispor: 0

02 Eylül 2018 23:48

Lig’de Altınordu, sahasında Denizlispor’u 4-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.



Maçtan dakikalar


13. dakikada rakiplerinden sıyrılarak Denizlispor ceza sahasına giren Atakan Üner, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlara yolladı. 1-0


18. dakikada Alperen’in, ceza sahası içinde Serdar Deliktaş’a yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Denizlisporlu Alperen Babacan ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


20. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Serdar Deliktaş topu ağlarla buluşturmayı başardı. 2-0


49. dakikada Atakan’ın pasında Denizlispor ceza sahasında topla buluşan Muhammed, şık bir vuruşla farkı 3’e çıkaran golü kaydetti. 3-0


59. dakikada Denizlispor savunmasının yaptığı hatada topu önünde bulan Atakan, altıpas içerisinde boş olan Anıl’a pasını verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 4-0


66. dakikada Alican’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kemal Rüzgar, topu üstten auta yolladı.



Stat: Bornova


Hakemler: Mustafa Aydın xx, Cemal Alpay xx, Cem Özbay xx


Altınordu: Erce xx, Murat xx, Hasan xx (Recep dk. 84 x), Sinan xx, Ali xx, Oğulcan xx (Deniz dk. 46 x), Atakan xx, Alican xx, Muhammed xx, Anıl xx, Serdar xx (Kemal dk 64 x)


Yedekler: Erhan, Yusuf, Kerim, Berkay


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Denizlispor: Stackhowiak xx, Himmet xx, Abdülkerim xx, Alperen xx, Kerem xx, Recep xx (Tisdell dk. 80 x), Burak xx, Aissati xx, Burak Çalık xx (Cenk dk. 23 x), Ziya xx, Mehmet xx (Gökhan dk. 46 x)


Yedekler: Asil, Deniz, Cihan, Seddar


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Goller: Atakan (dk. 13), Serdar (dk. 20 pen.), Muhammed (dk. 49), Anıl (dk. 59) (Altınordu)


Kırmızı kart: Alperen Babacan (dk. 18) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Oğulcan, Kemal, Murat (Altınordu), Kerem, Aissati (Denizlispor)




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