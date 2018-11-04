Spor Toto 3. Lig 2. Grup: Karşıyaka 1 - 0 Pazarspor

Spor Toto 3.
Lig 2. Grup karşılaşmasında Karşıyaka sahasında Pazarspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Mehmet Şükrü Közcü, Muhammed Yıldız, Mehmet Özer
Karşıyaka: Erdoğan, Anıl, Cenk, Metin, Onur (Battal dk. 78), Fatih, Arif, Mustafa, Harun (Barış dk. 86 ?), Doğukan (Özgür dk. 19), Hakan Kuş
Yedekler: Efe, Görkem, Bartu, Cihan
Teknik Direktör: Mesut Toros
Pazarspor: Ceyhun, Tamer, Maksut, Soner (Oğuzhan dk. 67), Mehmet Aytemiz (Can dk. 46), Emin, Mert, Uğur, Ömer, Ozan, Sinan (Kadir dk. 82 ?)
Yedekler: Reşat, Tugay, Kadir, Oğuzhan, Egemen, Oktay
Teknik Direktör: Adem Neboğlu
Sarı kartlar: Arif, Mustafa, Özgür (Karşıyaka), Tamer, Ceyhun, Emin (Pazarspor)
Goller: Arif Cılak (dk 62) (Karşıyaka)