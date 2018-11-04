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Spor Toto 3. Lig 2. Grup: Karşıyaka 1 - 0 Pazarspor

Spor Toto 3.

Lig 2. Grup karşılaşmasında Karşıyaka sahasında Pazarspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Atatürk


Hakemler: Mehmet Şükrü Közcü, Muhammed Yıldız, Mehmet Özer


Karşıyaka: Erdoğan, Anıl, Cenk, Metin, Onur (Battal dk. 78), Fatih, Arif, Mustafa, Harun (Barış dk. 86 ?), Doğukan (Özgür dk. 19), Hakan Kuş


Yedekler: Efe, Görkem, Bartu, Cihan


Teknik Direktör: Mesut Toros


Pazarspor: Ceyhun, Tamer, Maksut, Soner (Oğuzhan dk. 67), Mehmet Aytemiz (Can dk. 46), Emin, Mert, Uğur, Ömer, Ozan, Sinan (Kadir dk. 82 ?)


Yedekler: Reşat, Tugay, Kadir, Oğuzhan, Egemen, Oktay


Teknik Direktör: Adem Neboğlu


Sarı kartlar: Arif, Mustafa, Özgür (Karşıyaka), Tamer, Ceyhun, Emin (Pazarspor)


Goller: Arif Cılak (dk 62) (Karşıyaka)

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