Spor Toto 3. Lig

Lig 1. Grup’un 36. haftasında Kozan Belediyespor’u konuk eden Altay, rakibine 4-2 mağlup oldu.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Volkan Şeker xx, Metin Cebeci xx, Cemal Alpay xx
Altay: Serkan x, Erhan xx, Necdet x, Yiğit xx, Murat Türkkan x, Hüsamettin x (Abdülkadir dk. 46 xx), Halil Yılmaz x (İbrahim dk. 58 xx), Furkan x, Halil Karataş xx (Hasan dk. 70 x), Atakan xx, Murat Uluç xx
Kozan Belediyespor: Zekeriya xx, Cevher xx, Ebu Sıddık xxx, Ömer xx, Burçak xxx, Yaşar xx (Tayfun dk. 78 x), Zeki xx, Yunus Emre x (Abdulsamet dk. 56 xx), Altan xx, Kadir x (Özcan dk. 56 xx), Ercan xx
Goller: Ercan (dk. 12), Abdulsamet (dk. 63), Ercan (dk. 89 pen.), Özcan (dk. 90+3) (Kozan Belediyespor), Atakan (dk. 69), Murat Uluç (dk. 72) (Altay)
Kırmızı kart: Furkan (dk. 77) (Altay)
Sarı kartlar: Murat Türkkan, Aydın, Yiğit (Altay), Yunus Emre, Yaşar, Burçak (Kozan Belediyespor)