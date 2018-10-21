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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 9.

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta maçında Göztepe sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yaşanan karambolde top kornere çıktı. Fakat VAR odasından uyarı alan Fırat Aydınus, saha kenarında bulunan ekrandan pozisyonu izledi ve topun Reis'in eline çarptığını tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.


19. dakikada Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın kullandığı penaltıda Beto topu kornere çeldi.


26. dakikada Berkan'ın sol kanattan yaptığı ortaya Halil ön direkte kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.


45. dakikada Yasin'in kullandığı köşe vuruşunda Borges kafayı vurdu. Kaleye giden topu Gökhan Gönül çıkardı.


45+3. dakikasında ceza sahasına sokulan Love'ın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top auta gitti.



Stat: Bornova


Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu


Göztepe: Beto, Berkan, Titi, Reis, Gassama, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jerome


Yedekler: Göktuğ, Hakan Çinemre, Alpaslan, Gouffran, Ngando, Yalçın, Cikalleshi, Kadu, Tayfur, Samed Ali


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Beşiktaş: Karius, Caner, Roco, Medel, Gökhan, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Lens , Babel, Love


Yedekler: Tolga, Quaresma, Mustafa Pektemek, Fatih, Güven, Necip, Dorukhan, Gökhan Töre, Larin, Utku


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Sarı kartlar: Reis (Göztepe), Lens (Beşikaş)

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