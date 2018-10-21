Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta maçında Göztepe sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yaşanan karambolde top kornere çıktı. Fakat VAR odasından uyarı alan Fırat Aydınus, saha kenarında bulunan ekrandan pozisyonu izledi ve topun Reis'in eline çarptığını tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

19. dakikada Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın kullandığı penaltıda Beto topu kornere çeldi.

26. dakikada Berkan'ın sol kanattan yaptığı ortaya Halil ön direkte kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45. dakikada Yasin'in kullandığı köşe vuruşunda Borges kafayı vurdu. Kaleye giden topu Gökhan Gönül çıkardı.

45+3. dakikasında ceza sahasına sokulan Love'ın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top auta gitti.

Stat: Bornova

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Göztepe: Beto, Berkan, Titi, Reis, Gassama, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jerome

Yedekler: Göktuğ, Hakan Çinemre, Alpaslan, Gouffran, Ngando, Yalçın, Cikalleshi, Kadu, Tayfur, Samed Ali

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Beşiktaş: Karius, Caner, Roco, Medel, Gökhan, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Lens , Babel, Love

Yedekler: Tolga, Quaresma, Mustafa Pektemek, Fatih, Güven, Necip, Dorukhan, Gökhan Töre, Larin, Utku

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sarı kartlar: Reis (Göztepe), Lens (Beşikaş)