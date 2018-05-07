Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

hafta karşılaşmasında Göztepe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Maçtan dakikalar:
8. dakikada Sabri Sarıoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta topu önünde bulan Kosanovic’in şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.
17. dakikada Sabri Sarıoğlu’nun sağdan ortasında Ghilas kafayı vurdu fakat top direğin üstünden oyun alanını terk etti.
26. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Cissokho’nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top kaleci Beto’da kaldı.
35. dakikada Chebake’nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
Stat: Bornova
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Erdem Bayık xx, Alpaslan Dedeş xx
Göztepe: Beto xx, Schwechlen xx, Kosanovic xx, Wallace xx, Sabri Sarıoğlu xx, Castro xx, Poko xx, Ngando xx, Tayfur Bingöl xx, Halil Akbunar xx, Ghilas xx
Yedekler: Günay Güvenç, Muhammed Enes, Hakan Sepil, Traore, Selçuk Şahin, Rotman, Gouffran, Ömer Şişmanoğlu, Demba Ba
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Sadık Çiftpınar xx, Cissokho xx, Azubuike xx, Diallo xx, Aytaç Kara xx, Adem Büyük xx, Eren Tozlu xx, Boutaib xx
Yedekler: Ertaç Özbir, Doria, Berk Yıldız, Buğra Çağıran, Barazite, Dia, Gilberto, Mustafa Eskihellaç
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı kartlar: Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)