Spor Toto Süper Lig: Göztepe 0 - Evkur Yeni Malatyaspor 0 (Maç sonucu)

hafta karşılaşmasında Göztepe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Göztepe savunma arkasına atılan uzun topla buluşan ve kaleci Beto’yla karşı karşıya kalan Adem Büyük’ün vuruşunda top direkten döndü.

64. dakikada Adem Büyük’ün sağ kanattan yaptığı ortaya Eren Tozlu kafayı vurdu. Beto direk dibinde topun sahibi oldu.

69. dakikada Gilberto’nun şutu savunmaya çarpıp Boutaib’in önünde kaldı. Göztepe savunmasının ofsayt beklediği pozisyonda altı pas üzerinden şutunu çeken Boutaib’nin vuruşunda top üst direkten döndü.

72. dakikada Ngando’nun pasında ceza sahasına sokulan Demba Ba’nın şutunu kaleci Farnolle ayaklarıyla çıkardı. Pozisyonun devamında Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahasında oluşan karambolde topa son dokunan Halil Akbunar oldu ancak Farnolle bir kez daha geçit vermedi.

Stat: Bornova

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Erdem Bayık xx, Alpaslan Dedeş xx

Göztepe: Beto xx, Schwechlen xx, Kosanovic xx, Wallace xx, Sabri Sarıoğlu xx (Enes Durmuş dk. 84 ?), Castro xx, Poko xx, Ngando xx (Gouffran dk. 73 x), Tayfur Bingöl xx (Demba Ba dk. 58 x), Halil Akbunar xx, Ghilas xx

Yedekler: Günay Güvenç, Hakan Sepil, Traore, Selçuk Şahin, Rotman, Ömer Şişmanoğlu

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Sadık Çiftpınar xx, Cissokho xx, Azubuike xx, Diallo xx (Buğra Çağıran dk. 80), Aytaç Kara xx, Adem Büyük xx (Dia dk. 90 ?), Eren Tozlu xx (Gilberto dk. 68 x), Boutaib xx

Yedekler: Ertaç Özbir, Doria, Berk Yıldız, Barazite, Mustafa Eskihellaç

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kartlar: Poko, Ghilas, Demba Ba (Göztepe), Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)