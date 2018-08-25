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25 Ağustos 2018 22:40

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

25 Ağustos 2018 22:40

haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe’ye konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı.


Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da karşılaşmayı izlemek için Bornova Stadı’nda yerini aldı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Hasan Ali’nin soldan ortasında Skrtel kafayla indirdi. Göztepe ceza sahası içinde oluşan karambolde top kaleci Beto’da kaldı.


11. dakikada Traore soldan ortaladı, Tayfur’un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.


19. dakikada Slimani’nin sağ kanadın son çizgisinden yaptığı yerden ortada penaltı noktasında topla buluşan Eljif’in vuruşunda meşin yuvarlak Beto’nun kontrolünde auta çıktı.


30. dakikada Slimani’nin pasında topla buluşan Mehmet Topal, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Beto’nun üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı, top direkten geri geldi.


39. dakikada Göztepe savunmasından seken topu önüne bulan Isla uzak bir mesafeden kaleyi yokladı, top yandan dışarı çıktı.



Stat: Bornova


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Bahattin Duran xx


Göztepe: Beto xx, Traore xx, Titi xx, Reis xx, Gassama xx, Borges xx, Alpaslan xx, Tayfur xx, Halil xx, Yasin xx, Deniz xx


Yedekler: Göktuğ, Hakan Çinemre, Gouffran, Ngando, Poko, Grillo,Yalçın, Berkan, Doğanay, Samed Ali


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali xx, Neustaedter xx, Skrtel xx, Isla xx, Mehmet Topal xx, Alper Potuk xx, Eljif Elmas xx, Dirar xx, Ayew xx, Slimani xx


Yedekler: Kameni, Soldado, Mehmet Ekici, Ferdi. Şener, Barış, Berke, Valbuena, Yiğithan, Oğuz Kağan


Teknik Direktör: Philippe Cocu




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