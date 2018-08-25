Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe’ye konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı.
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da karşılaşmayı izlemek için Bornova Stadı’nda yerini aldı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Hasan Ali’nin soldan ortasında Skrtel kafayla indirdi. Göztepe ceza sahası içinde oluşan karambolde top kaleci Beto’da kaldı.
11. dakikada Traore soldan ortaladı, Tayfur’un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
19. dakikada Slimani’nin sağ kanadın son çizgisinden yaptığı yerden ortada penaltı noktasında topla buluşan Eljif’in vuruşunda meşin yuvarlak Beto’nun kontrolünde auta çıktı.
30. dakikada Slimani’nin pasında topla buluşan Mehmet Topal, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Beto’nun üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı, top direkten geri geldi.
39. dakikada Göztepe savunmasından seken topu önüne bulan Isla uzak bir mesafeden kaleyi yokladı, top yandan dışarı çıktı.
Stat: Bornova
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Bahattin Duran xx
Göztepe: Beto xx, Traore xx, Titi xx, Reis xx, Gassama xx, Borges xx, Alpaslan xx, Tayfur xx, Halil xx, Yasin xx, Deniz xx
Yedekler: Göktuğ, Hakan Çinemre, Gouffran, Ngando, Poko, Grillo,Yalçın, Berkan, Doğanay, Samed Ali
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali xx, Neustaedter xx, Skrtel xx, Isla xx, Mehmet Topal xx, Alper Potuk xx, Eljif Elmas xx, Dirar xx, Ayew xx, Slimani xx
Yedekler: Kameni, Soldado, Mehmet Ekici, Ferdi. Şener, Barış, Berke, Valbuena, Yiğithan, Oğuz Kağan
Teknik Direktör: Philippe Cocu