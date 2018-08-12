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12 Ağustos 2018 23:42

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in açılış haftasında evinde Yeni Malatyaspor’u konuk eden Göztepe, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

12 Ağustos 2018 23:42



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada Gouffran’ın ortasına Deniz kafayı vurdu, top direkten döndü.


22. dakikada Aleksic’in pasında topla buluşan Mina kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mina’nın vuruşunda top ağlarla buluşurken, yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak Video Yardımcı Hakem ile görüşen Özgür Yankaya, golü verdi. 0-1


32. dakikada Göztepeli Poko rakibine yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Stat: Bornova


Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Candaş Elbil xx


Göztepe: Beto xx, Traore xx, Reis xx, Titi xx, Gassama xx, Poko xx, Castro xx, Gouffran xx, Halil Akbunar xx, Deniz Kadah xx, Ghilas xx


Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Hakan Çinemre, Alpaslan Öztürk, Ngando, Yasin Öztekin, Grillo, Yalçın Kayan, Berkan Emir, Doğanay Kılıç, Tayfur Bingöl


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Chebake xx, Mina xx, Sadık Çiftpınar xx, Sincere xx, Ahmet İldiz xx, Aleksic xx, Guilherme xx, Dia xx, Adem Büyük xx, Boutaib xx


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Gökhan Akkan, Ömer Şişmanoğlu, Pereira, Donald, Murat Akça, Mustafa Eskihellaç, Buğra Çağıran, Berkan Durdu


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Mina (dk. 22) (Yeni Malatyaspor)


Kırmızı Kart: Poko (dk. 32) (Göztepe)


Sarı kartlar: Gassama (Göztepe), Chebake (Yeni Malatyaspor)




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