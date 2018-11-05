Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 11.
Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk devresini ev sahibi 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Gökhan geçit vermedi.
25. dakikada Boldrin son çizgiden penaltı noktasında bulunan Samudio'ya aktardı. Samudio'nun sert vuruşunda Beto topu kornere çeldi.
29. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Yasin kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
37. dakikada Borges'in pasında topla buluşan Jerome'un ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşta kaleci Gökhan topu kornere tokatladı.
45+1. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Samudio'nun kafasında meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
Stat: Bornova
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan
Göztepe: Beto, Berkan, Reis, Titi, Gassama, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jerome
Yedekler: Göktuğ, Hakan, Alpaslan, Gouffran, Ngando, Yalçın, Cikalleshi, Tayfur, Samed Ali
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Çaykur Rizespor: Gökhan, Mehmet, Saadane, Brabec, Koray, Robinxx, Boldrin, Ali Çamdalı, Aminu, Samudio, Muriç
Yedekler: Ujkani, Cihan, Traore, Jach, Petrucci, Gladkyy, Mustafa Saymak, Süleyman, Fink, Eren
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Yasin (dk. 29) (Göztepe)