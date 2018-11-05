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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 11.

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk devresini ev sahibi 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Gökhan geçit vermedi.


25. dakikada Boldrin son çizgiden penaltı noktasında bulunan Samudio'ya aktardı. Samudio'nun sert vuruşunda Beto topu kornere çeldi.


29. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Yasin kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


37. dakikada Borges'in pasında topla buluşan Jerome'un ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşta kaleci Gökhan topu kornere tokatladı.


45+1. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Samudio'nun kafasında meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



Stat: Bornova


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan


Göztepe: Beto, Berkan, Reis, Titi, Gassama, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jerome


Yedekler: Göktuğ, Hakan, Alpaslan, Gouffran, Ngando, Yalçın, Cikalleshi, Tayfur, Samed Ali


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Çaykur Rizespor: Gökhan, Mehmet, Saadane, Brabec, Koray, Robinxx, Boldrin, Ali Çamdalı, Aminu, Samudio, Muriç


Yedekler: Ujkani, Cihan, Traore, Jach, Petrucci, Gladkyy, Mustafa Saymak, Süleyman, Fink, Eren


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gol: Yasin (dk. 29) (Göztepe)

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