Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Demir Grup Sivaspor: 0 (İlk yarı)

haftasında Göztepe, Sivaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahisi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanattan Sabri’nin ortasında savunmadan çeken topla ceza sahası dışında buluşan Gouffran’ın şutunu kaleci Tolgan kornere çeldi.
27. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Andre Castro’nun şutu farklı şekilde auta çıktı.
35. dakikada ceza sahası sol çaprazında Bifouma’dan topu kapan Demba Ba’nın uzaktan şık şutunda top sağ kale direğine çarparak filelere gitti. 1-0
Stat: Bornova
Hakemler: Mete Kalkava xx Ceyhun Sesigüzel xx Candaş Elbil xx
Göztepe: Günay Güvenç xx, Sabri Sarıoğlu xx, Kosanovic xx, Leo Schwechlen, Wallace Reis xx, Andre Castro xx, Andre Poko xx, Halil Akbunar xx, Selçuk Şahin xx, Gouffran xx, Demba Ba xxx
Yedekler: Yavuz Aygün, Rajko Rotman, Ghilas, Scarione, Axel Thomas, Tanju Kayhan, Doğanay Kılıç, Kerem Keskin, Muhammed Durmuş, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar x, Ziya Erdal xx, Medjani xx, Dos Santos xx, Mattias xx, Ndinga xx, Henri Saivet xx, Hakan Arslan x, Bifouma xx, Robinho xx, Zoro Cyriac xx
Yedekler: Sergio Ramon, Ali Şaşal, Arouna Kone, Mert Hakan Yandaş, Muhammet Demir, Hakan Bilgiç, Rybalka, Paul Papp, Emre Kılıç, Serkan Sarıkaya
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Gol: Demba Ba (dk. 35)
Sarı kart: Ziya Erdal (Sivasspor)