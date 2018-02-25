Diğer
Kategoriler
25 Şubat 2018 17:05

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Demir Grup Sivaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Demir Grup Sivaspor: 0 (İlk yarı)

25 Şubat 2018 17:05

haftasında Göztepe, Sivaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahisi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada sağ kanattan Sabri’nin ortasında savunmadan çeken topla ceza sahası dışında buluşan Gouffran’ın şutunu kaleci Tolgan kornere çeldi.


27. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Andre Castro’nun şutu farklı şekilde auta çıktı.


35. dakikada ceza sahası sol çaprazında Bifouma’dan topu kapan Demba Ba’nın uzaktan şık şutunda top sağ kale direğine çarparak filelere gitti. 1-0



Stat: Bornova


Hakemler: Mete Kalkava xx Ceyhun Sesigüzel xx Candaş Elbil xx


Göztepe: Günay Güvenç xx, Sabri Sarıoğlu xx, Kosanovic xx, Leo Schwechlen, Wallace Reis xx, Andre Castro xx, Andre Poko xx, Halil Akbunar xx, Selçuk Şahin xx, Gouffran xx, Demba Ba xxx


Yedekler: Yavuz Aygün, Rajko Rotman, Ghilas, Scarione, Axel Thomas, Tanju Kayhan, Doğanay Kılıç, Kerem Keskin, Muhammed Durmuş, Tayfur Bingöl


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar x, Ziya Erdal xx, Medjani xx, Dos Santos xx, Mattias xx, Ndinga xx, Henri Saivet xx, Hakan Arslan x, Bifouma xx, Robinho xx, Zoro Cyriac xx


Yedekler: Sergio Ramon, Ali Şaşal, Arouna Kone, Mert Hakan Yandaş, Muhammet Demir, Hakan Bilgiç, Rybalka, Paul Papp, Emre Kılıç, Serkan Sarıkaya


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Gol: Demba Ba (dk. 35)


Sarı kart: Ziya Erdal (Sivasspor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç