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25 Ağustos 2018 23:50

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

25 Ağustos 2018 23:50

haftasında Göztepe sahasında Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


61. dakikada Dirar’ın sağ kanattan yaptığı ortada müsait pozisyonda gelişine vuran Alper, topu auta yolladı.


66. dakikada Fenerbahçe savunmasından seken topu önünde bulan Halil Akbunar, yaklaşık 25 metreden yaptığı şık vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0


81. dakikada Borges’in kafasından seken topta Eljif bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.


90. dakikada Soldado’nun düşürülmesi sonucunda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mehmet Ekici’nin vuruşunda top üstten auta gitti.



Stat: Bornova


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Bahattin Duran xx


Göztepe: Beto xx, Traore xx, Titi xx, Reis xx, Gassama xx, Borges xx, Alpaslan xx (Poko dk. 64 x), Tayfur xx (Hakan Çinemre dk. 90 ?), Halil xx (Ngando dk. 90 ?), Yasin xx, Deniz xx


Yedekler: Göktuğ, Gouffran, Grillo, Yalçın, Berkan, Doğanay, Samed Ali


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali xx, Neustaedter xx, Skrtel xx, Isla xx, Mehmet Topal xx (Mehmet Ekici dk. 83 x), Alper Potuk xx (Soldado dk. 79 x), Eljif Elmas xx, Dirar xx (Barış Alıcı dk. 65 x), Ayew xx, Slimani xx


Yedekler: Kameni, Ferdi, Şener, Berke, Valbuena, Yiğithan, Oğuz Kağan


Teknik Direktör: Philippe Cocu


Gol: Halil (dk. 66) (Göztepe)


Sarı kartlar: Poko, Reis (Göztepe), Slimani (Fenerbahçe)




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