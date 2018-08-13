Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 00:05

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Yeni Malatyaspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 1.

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Yeni Malatyaspor: 3 (Maç sonucu)

13 Ağustos 2018 00:05

haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Castro’nun rakibine yaptığı müdahalenin ardından Yeni Malatyasporlu oyuncuların itirazları sebebiyle hakem Özgür Yankaya saha kenarında bulunan VAR noktasının yolunu tuttu. Pozisyonu izleyen Yankaya, Castro’ya kırmızı kart gösterdi.


57. dakikada Adama Traore ceza sahası dışından kaleyi yokladı, Ertaç topun sahibi oldu.


64. dakikada Yeni Malatyasporlu Chebake, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


70. dakikada Yasin’in sol kanattan içeriye gönderdiği ortada Sadık ters bir vuruşla kendi filelerini havalandırdı. 1-1


73. dakikada Seth’in ortasında Göztepe kalecisi Beto ile karşı karşıya kalan Aleksic, kafa vuruşuyla takımını bir kez daha öne geçirdi. 1-2


90. dakikada Göztepe ceza sahasına sokulan Ömer Şişmanoğlu sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 1-3



Stat: Bornova


Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Candaş Elbil xx


Göztepe: Beto xx, Traore xx, Reis xx, Titi xx, Gassama xx (Tayfur Bingöl dk. 82 x), Poko xx, Castro xx, Gouffran xx, (Alpaslan Öztürk dk. 39 xx ) Halil Akbunar xx, Deniz Kadah xx, Ghilas xx (Yasin Öztekin dk. 54 x)


Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Hakan Çinemre, Ngando, Grillo, Yalçın Kayan, Berkan Emir, Doğanay Kılıç


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Chebake xx, Mina xx, Sadık Çiftpınar xx, Sincere xx, Ahmet İldiz xx, Aleksic xx, Guilherme xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 81 x), Dia xx (Perreira dk. 76 x), Adem Büyük xx (Buğra Çağıran dk. 68 x), Boutaib xx


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Gökhan Akkan, Donald, Murat Akça, Mustafa Eskihellaç, Berkan Durdu


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Sadık (dk. 70 k.k.) (Göztepe), Mina (dk. 23), Aleksic (dk. 73), Ömer Şişmanoğlu (dk. 90) (Yeni Malatyaspor)


Kırmızı kartlar: Poko (dk. 32), Castro (dk. 48) (Göztepe), Chebake (dk. 66) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Gassama, Yasin Öztekin (Göztepe), Mina, Ömer Şişmanoğlu, Aleksic (Yeni Malatyaspor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç