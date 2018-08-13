Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Yeni Malatyaspor: 3 (Maç sonucu)

haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Castro’nun rakibine yaptığı müdahalenin ardından Yeni Malatyasporlu oyuncuların itirazları sebebiyle hakem Özgür Yankaya saha kenarında bulunan VAR noktasının yolunu tuttu. Pozisyonu izleyen Yankaya, Castro’ya kırmızı kart gösterdi.

57. dakikada Adama Traore ceza sahası dışından kaleyi yokladı, Ertaç topun sahibi oldu.

64. dakikada Yeni Malatyasporlu Chebake, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

70. dakikada Yasin’in sol kanattan içeriye gönderdiği ortada Sadık ters bir vuruşla kendi filelerini havalandırdı. 1-1

73. dakikada Seth’in ortasında Göztepe kalecisi Beto ile karşı karşıya kalan Aleksic, kafa vuruşuyla takımını bir kez daha öne geçirdi. 1-2

90. dakikada Göztepe ceza sahasına sokulan Ömer Şişmanoğlu sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 1-3

Stat: Bornova

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Candaş Elbil xx

Göztepe: Beto xx, Traore xx, Reis xx, Titi xx, Gassama xx (Tayfur Bingöl dk. 82 x), Poko xx, Castro xx, Gouffran xx, (Alpaslan Öztürk dk. 39 xx ) Halil Akbunar xx, Deniz Kadah xx, Ghilas xx (Yasin Öztekin dk. 54 x)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Hakan Çinemre, Ngando, Grillo, Yalçın Kayan, Berkan Emir, Doğanay Kılıç

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Chebake xx, Mina xx, Sadık Çiftpınar xx, Sincere xx, Ahmet İldiz xx, Aleksic xx, Guilherme xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 81 x), Dia xx (Perreira dk. 76 x), Adem Büyük xx (Buğra Çağıran dk. 68 x), Boutaib xx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Gökhan Akkan, Donald, Murat Akça, Mustafa Eskihellaç, Berkan Durdu

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Sadık (dk. 70 k.k.) (Göztepe), Mina (dk. 23), Aleksic (dk. 73), Ömer Şişmanoğlu (dk. 90) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Poko (dk. 32), Castro (dk. 48) (Göztepe), Chebake (dk. 66) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Gassama, Yasin Öztekin (Göztepe), Mina, Ömer Şişmanoğlu, Aleksic (Yeni Malatyaspor)