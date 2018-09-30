Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2- A. Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 7.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahisi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Andre Castro'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Serkan'da kaldı.
24. dakikada Yasinin kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Jerome'un kafa vuruşunda top rakip filelerle buluştu. 1-0
41. dakika topla birlikte rakip ceza sahasına giren Yasin düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
45. dakikada Celso Borges'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Konyaspor savunmasına çarparak, kornere gitti.
Stat: Bornova
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Traore, Alparslan, Borges, Castro, Halil Akbunar, (Tayfur Bingöl dk. 30), Yasin Öztekin, Jerome
Yedekler: Göktuğ, Hakan Çinemre, Gouffran, Thomas Elessa, Poko, Fausto Prates, Yalçın Kayan, Berkan Emir, Deniz Kadah
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
A.Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Fofana, Mılosevıc, Yatabare
Yedekler: Mahmut Taşkıran, Volkan Fındıklı, Traore, Huertas, Hadzıahmetovıc, Wilfried Abro, Vedat Bora, Yevhen Opanasenko, Musa Araz, Can Akçay
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Jerome (dk. 24), Yasin Öztekin, (dk. 41) (Göztepe)
Sarı kartlar: Ömer Ali, Milosevic (A.Konyaspor)