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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2- A. Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahisi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Andre Castro'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Serkan'da kaldı.


24. dakikada Yasinin kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Jerome'un kafa vuruşunda top rakip filelerle buluştu. 1-0


41. dakika topla birlikte rakip ceza sahasına giren Yasin düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0


45. dakikada Celso Borges'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Konyaspor savunmasına çarparak, kornere gitti.



Stat: Bornova


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar


Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Traore, Alparslan, Borges, Castro, Halil Akbunar, (Tayfur Bingöl dk. 30), Yasin Öztekin, Jerome


Yedekler: Göktuğ, Hakan Çinemre, Gouffran, Thomas Elessa, Poko, Fausto Prates, Yalçın Kayan, Berkan Emir, Deniz Kadah


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


A.Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Fofana, Mılosevıc, Yatabare


Yedekler: Mahmut Taşkıran, Volkan Fındıklı, Traore, Huertas, Hadzıahmetovıc, Wilfried Abro, Vedat Bora, Yevhen Opanasenko, Musa Araz, Can Akçay


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Jerome (dk. 24), Yasin Öztekin, (dk. 41) (Göztepe)


Sarı kartlar: Ömer Ali, Milosevic (A.Konyaspor)

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