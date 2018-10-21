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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 9.

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta maçında Göztepe ile Beşiktaş, Bornova Stadı'nda karşılaştı. İzmir temsilcisi Jerome ve Reis'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Andre Castro'nun ortasına iyi yükselen Jerome, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderi. 1-0


60. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında kafayı vuran Reis, farkı ikiye çıkardı. 2-0


73. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak üst direkten döndü.


75. dakikada Yasin'in kullandığı köşe vuruşunda Poko kafayı vurdu, top az farkla dışarı çıktı.


78. dakikada Gökhan'ın yerden sert ortasında Love ayağını koydu, Beto direk dibinde topun sahibi oldu.



Stat: Bornova


Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu


Göztepe: Beto (Göktuğ dk. 75), Berkan, Titi, Reis (Kadu dk. 67), Gassama, Poko, Borges, Castro, Halil (Tayfut dk. 81), Yasin, Jerome


Yedekler: Hakan Çinemre, Alpaslan, Gouffran, Ngando, Yalçın, Cikalleshi, Samed Ali


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Beşiktaş: Karius, Caner, Roco, Medel, Gökhan, Atiba, Tolgay (Larin dk. 83), Oğuzhan (Quaresma dk. 61), Lens (Mustafa Pektemek dk. 71), Babel, Love


Yedekler: Tolga, Fatih, Güven, Necip, Dorukhan, Gökhan Töre, Utku


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Jerome (dk 51), Reis (dk 60) (Göztepe)


Sarı kartlar: Reis, Gassama (Göztepe), Lens, Gökhan Gönül (Beşikaş)

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